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ارتفاع قوي للعملات الرقمية خلال تعاملات اليوم الخميس

الخميس 23/أبريل/2020 - 10:51 م
العملات الرقمية
العملات الرقمية

ارتفعت العملات الرقمية خلال تعاملات اليوم الخميس، بشكل قوي بقيادة البيتكوين الذى سجل أعلى مستوي في شهر ونصف.


جاء صعود العملات المشفرة مع ترقب تطورات فيروس كورونا الذي أصاب أكثر من 2.6 مليون شخص، في الوقت الذي بدأت فيه عدة دول رفع إجراءات الإغلاق تدريجياً.

ومع تحسن شهية المخاطرة في الأيام الماضية، ارتفعت العملات الرقمية حيث أنها ارتبطت بشكل وثيق بالأسهم في الشهر الماضي صعوداً وهبوطاً، بحسب وكالة "بلومبرج".

وارتفعت الأسهم الأمريكية خلال تعاملات اليوم على خلفية التفاؤل بشأن بإعادة فتح أجزاء من الاقتصاد، وتعافي النفط.

وبحلول الساعة 7:35 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفعت البيتكوين بنحو 4.5 بالمائة إلى مستوى 7439 دولار وهو الأعلى منذ 12 مارس الماضي الذي انهارت فيه العملة الرقمية بنحو 27 بالمائة مع تفشي فيروس كورونا.

كما صعدت الإيثريوم بنحو 2.9 بالمائة إلى 188.11 دولار، وارتفعت الريبل بنسبة 2.7 بالمائة إلى مستوى 0.1936 دولار.

في حين تراجعت تيثير التي تحتل في المرتبة الرابعة في قائمة الخمسة الكبار بنحو 1.3 بالمائة إلى 0.991 دولار.

فيما ارتفعت عملة البيتكوين كاش بنحو 2.4 بالمائة إلى 239.95 دولار.

وخلال نفس الفترة، سجلت القيمة السوقية الإجمالية للعملات المشفرة مستوى 213.65 مليار دولار لتربح أكثر من 6 مليارات دولار في 24 ساعة.

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