وزير الصحة السعودي يهنيء القيادة بحلول شهر رمضان

تقدم وزير الصحة السعودي، الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، باسمه واسم كافة منسوبي القطاعات الصحية، بخالص التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين "يحفظهم الله" بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك ، سائلاً المولى عزوجل أن يعيده على الشعب السعودي الكريم و على الأمتين العربية و الإسلامية بالخير واليمن والبركات والجميع يرفل في أمن ورخاء واستقرار و أن يجعلنا من صوامه وقوامه.





وأعرب في هذه المناسبة عن عظيم شكره وتقديره للقيادة الحكيمة لمايحظى به القطاع الصحي من دعم سخي وماتم تخصيصه من مبالغ إضافية للتصدي لجائحة كورونا ومنع انتشاره حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين .





وأشاد بالجهود التي تبذلها كافة قطاعات الدولة بدعم واهتمام ومتابعة من حكومة خادم الحرمين الشريفين لتجاوز هذه الأزمة ، منوهاً بالإجراءات الاحترازية والخطوات الاستباقية التي اتخذتها الدولة وكان لها الأثر الملموس بفضل الله في التعامل مع فيروس كورونا.





وثمّن تضحيات أبطال الصحة موجهاً الشكر والتقدير لجميع العاملين في القطاع الصحي بوصفهم خط الدفاع الأول لحماية هذا الوطن ومواطنيه من وباء فيروس كورونا.