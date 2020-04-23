ياسر جلال يدافع عن مشاهد العنف في مسلسل "الفتوة"



ومثل المسلسل شكل الحارة المصرية ويسترجع مع المشاهد شكلها في الفترة السابقة، وماذا أتخذ من العادات والتقاليد، من وقت العزاء والفرح، وتحدث عن مشهد قائلا:" ليلة الصباحية تمر فتيات الحارة لأخذ فتات وباقي العيش من العريس، إعتقادا بجلب الزواج لهم".



ووضح ياسر عن كون المسلسل مختلف عن ما قدمه من أعمال السابقة، ولم يقدم شخصية في زمن الفتوات بالتحديد في حي الجمالية الذي تدور فيه احداث المسلسل حيث وضح أن الحدوته مختلقه، وتختلف عن رواية الحرافيش للكاتب الكبير نجيب محفوظ، ووضح أن المسلسل مختلف عن ما تم تقديمة في كل الاعمال التي تناقش زمن الفتوة.



ويذكر أن مسلسل "الفتوة" يشارك فيه عدد من نجوم الفن منهم ياسر جلال، أحمد صلاح حسني، مي عمر، نجلاء بدر، أحمد خليل، رياض الخولي، أحمد خالد صالح،هنادي مهنى، محمود حافظ، ضياء عبدالخالق و أحمد جمال سعيدو إنتاج شركة سينرجي، تدور احداثه في عالم الأحياء الشعبية، حيث تنظم هذه الأحياء وتدير شئونها فئة من الأشخاص الأقوياء، والتي كان يطلق عليهم (الفتوة)، الذي يتحمل مسئولية الأهالي، إخراج حسين المنباوي، تأليف هاني سرحان.

عبر الفنان ياسر جلال عن وجهة نظره في مسلسلة الجديد "الفتوة"، عن مشاهد العنف حيث يجسد فيه بدور البطولة، ويشارك به في السباق الرمضاني 2020، ووضح الفنان عن كون المسلسل مختلف عن ما قدمه من أعمال السابقة، ولم يقدم شخصية في زمن الفتوات بالتحديد في حي الجمالية الذي تدور فيه احداث المسلسل حيث وضح أن الحدوته مختلقه.وتحدث "جلال" عن التخوف من العنف في الأعمال الدرامية التعامل بالنبوت، وذلك خلال لقائه في برنامج الحياة اليوم المذاع على قناة الحياة، والذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل، حيث وضح أنه بعد كل مشهد يحتوي على مشاهد عنيفة ينتهي بمجئ شيخ الحارة ليضع حد وقرار للموقف، ولايوجد مشاهد دموية ولا يوجد إستخدام لسلاح أبيض بشكل نهائي.، والأعمال التي تحتوي على الاكشن تحتوي على قوالب درامية جذابة للمشاهد، ونوع الضرب لا يأتي بشكل عنيف، ويظهر هنا دور الفن بإنتقاء وإختيار ما يناسب الواقع بمشهد ورؤية واضحة، .