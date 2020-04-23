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بث مباشر.. لمسلسل 'القمر آخر الدنيا' على قناة "النهار"

الخميس 23/أبريل/2020 - 11:06 م
القمر آخر الدنيا
القمر آخر الدنيا
روان هيثم
يقدم موقع "الفجر الفني" خدمة مشاهدة الحلقة الأولى من مسلسل ''القمر أخر الدنيا" للفنانة بشرى مباشرة عبر يوتيوب HD.

وتدور أحداث مسلسل "القمر أخر الدنيا" في إطار اجتماعي حيث تختفى "الحاجة كريمة" دون سابق إنذار من حياة أبنائها الثلاثة الابن الأكبر أحمد ومعه شقيقة الأصغر جلال والأخت الوسطى دلال ليبدأ الأبناء رحلة بحث مكثفة فى كل مكان يحتمل وجود الأم به، وتقودهم رحلة البحث لزيارة كل معارفهم فى محافظات مصر المختلفة.

وشارك في بطولة هذا المسلسل كل من بشرى، أحمد كرارة، سميرة عبد العزيز، نجلاء بدر، مؤمن نور، هدى الاتربي، ثراء جبيل، مادلين طبر، عمرو عابد، ساندي علي، وأخرون، تأليف ثناء هاشم، إخراج تامر حمزة، إنتاج شيرين مجدي.

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