أهمها في فرنسا وأمريكا.. تعرف على بؤر كورونا حول العالم الآن

منذ ظهور فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) كانت بؤرة انتشار المرض الوحيدة هي مدينة ووهان بالصين، وبعد انتشاره بشكل واسع في أغلب الدول، ظهرت بؤر أخرى في مناطق مختلفة حول العالم.





وتستعرض بوابة الفجر أبرز بؤر كورونا الحالية حول العالم في السطور التالية.





- مدينة كريبي - أن - فالوا في مقاطعة واز بفرنسا:

تعد المدينة الفرنسية كريبي – أن – فالوا من البؤر الأولى لانتشار وباء فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في شمالي فرنسا، وبحسب دراسة أجريت فقد أصيب 171 بنسبة 41 % من التلاميذ والمدرسين والعاملين في أحد المدارس بهذه المدينة الفرنسية، وأثبتت نتائج الدراسة أنه بذلك يتواجد مانع كبير من تخفيف الإجراءات الحجر في فرنسا لأن المناعة الجماعية داخل المجتمع لا تتكون بشكل سريع طبقًا لما أفاده الباحثون أن الآثار الإيجابية للعزل المنزلي يؤدي إلى تباطؤ انتشار وباء فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.





- 4 مدن "بؤر عائلية" لكورونا في المغرب:

كما وجدت في المغرب 4 مدن عبارة عن بؤر عائلية لفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 والمدن هي الدار البيضاء ومراكش وطنجة وفاس، وسجلت مدينة مراكش ومدينة الدار البيضاء أكثر الإصابات بكورونا وتحتل مدينة الدار البيضاء ومدينة مراكش الصدارة في عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا، حيث تبلغ الحالات المصابة المؤكدة في مدينة مراكش حتى الآن 742 حالة بينما تبلغ الوفيات بها 38 حالة وفاة حسب ما أوضحت وزارة الصحة في المغرب.





وفي مدينة الدار البيضاء بلغت عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا المؤكدة 917 بينما بلغت عدد الوفيات 39 حالة وفاة أما مدينة فاس فبلغت عدد الحالات المصابة المؤكدة 490 والوفيات 24 حالة وفاة وفي مدينة طنجة كانت الحالات المصابة المؤكدة 461 وكانت أقل عدد وفيات من المدن الثلاثة السابقة حيث بلغت عدد الوفيات 16 حالة وفاة بحسب ما أوضحت وزارة الصحة في المغرب.





- مدينة نيوروشيل بولاية نيويوك بأمريكا: