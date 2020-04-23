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رامز جلال يكشف عن أول ضحية لكرسي الاعتراف ببرنامج "رامز مجنون رسمي"

الخميس 23/أبريل/2020 - 11:09 م
رامز جلال
رامز جلال
مي مرسي
ذكر الفنان رامز جلال أن الإعلامي شريف عامر هو أول من جلس على كرسي الإعتراف في برنامج "رامز مجنون رسمي".

وتحدث شريف عامر عن تجربته في برنامج رامز وهو جلوسه على كرسي الاعتراف ويتم ربطه ليكون غير قادر على الحركة وأنه حاول التمثيل ليتوقفو عن ما يفعلوه ومثل أنه غير قادر على تحمل ما يحدث وشعر "جلال" حينها أنه يمثل قال لهم "لا رحمة".


برنامج "رامز مجنون رسمي" تدور فكرته حول استضافة ضيف وجلوسه على كرسي الاعتراف ومن المفترض عليه الإجابة على الأسئلة التي تتم طرحها عليه ويظهر "جلال" بشكل مخيف أمام الضيف ولكن لا يمكنه التعرف عليه.

واستضاف "جلال" في برنامجه "رامز مجنون رسمي" عدد من الفنانين وأبرزهم ياسمين صبري ونبيلة عبيد وعبد الباسط حمودة وفيفي عبده.

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