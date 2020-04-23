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"شوقي مينفعش دكتور".. مخرج يصدم حمدي الميرغني في "2 في الصندوق"

الخميس 23/أبريل/2020 - 11:11 م
حمدي الميرغني
حمدي الميرغني
مصطفى فكيه
دارت أحداث الحلقة الثالثة من مسلسل "انتين في الصندوق" لـ النجمين حمدي الميرغني وأوس اوس حول ذهاب "شوقي" والذي يجسد هذه الشخصية حمدي الميرغني لـ موقع تصوير الفيلم لـ تجسد شخصية الطبيب الذي حصل عليها في الحلقة الماضية.

وأثناء مقابلة مخرج العمل سخر منه بسبب أنه لا يصبح لـ شخصية الدكتور بسبب مظهره العام، ولكن رشحه في شخصية زبال وفي بداية الأمر لم يوافق شوقي علي الشخصية ولكن بتهديدة بإلغاء مشهده وافق عليها.

وظهر النجم محمد ممدوح كـ ضيف شرف حيث جسد بـ شخصية ممثل ودار المشهد حول تجسد "شوقي" شخصية زبال في الفيلم ويذهب لـ جمع القمامة من منزل محمد ممدوح ويتميز في المسلسل بـ غيرته على زوجته، وغضب ممدوح من حديث زوجته مع "شوقي" وتهجم عليه بالضرب لكن بطريقة كوميدية.

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