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89 مليون دينار تراجع في السيولة الفائضة بالبنك المركزي الأردني

الخميس 23/أبريل/2020 - 11:10 م
البنك المركزي الأردني
البنك المركزي الأردني
أعلن البنك المركزي الأردني تراجع السيولة الفائضة  بواقع 89 مليون دينار، بما فيها الأموال المودعة لليلة واحدة بنافذة الإيداع.

وبلغت السيولة الفائضة بالبنك المركزي الأردني، يوم الخميس 23 أبريل الجاري 1.711 مليار دينار، مقابل 1.8 مليار دينار، يوم الثلاثاء 21 أبريل الجاري، بما فيها الأموال المودعة لليلة واحدة بنافذة الإيداع.

وأوضح المركزي في بيان له، أن قيمة الاحتياطات الإلزامية استقرت عند 1.663 مليار دينار.

وتابع المركزي أنه لم يتم عقد اتفاقيات إعادة شراء لليلة واحدة مع البنك، يوم الأربعاء 22 أبريل الجاري.

والسيولة النقدية بالمركزي، تعني قدرته على تسديد جميع التزاماته نقداً، والاستجابة لطلبات الائتمان أو منح القروض الجديدة، ويستدعي ذلك توفر نقد سائل لديه أو إمكانية الحصول عليه عن طريق تسييل بعض أصوله.

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