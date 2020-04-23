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رامز جلال : سعيد بفكرة البرنامج هذا العام لمواجهتي للضيف وجه لوجه

الخميس 23/أبريل/2020 - 11:13 م
بوابة الفجر
مي مرسي
تحدث الفنان رامز جلال عن مدى سعادته ببرنامج "رامز مجنون رسمي" ولكونه مختلف هذا العام لوجوده أمام الضيف وجه لوجه غير كل عام حيث تكون فكرته بأن يرتدي ماسك وعبر عن ذالك قائلا "ربنا كرمني بالفكرة والحمد لله الموضوع بقا وش لوش".

وذكر الفنان رامز جلال أثناء استضافته مع الإعلامي شريف عامر في حلقة خاصة من برنامجه "يحدث في مصر"، أنه يتعاطف مع اصدقائه في هذا البرنامج ولكن يجب أن يفعل ذالك قائلا "انت عارف يا شريف الشغلاة بتاعتنا ديه عايزه الواحد يشيل قلبه ويحطج بداله شونيور".

وأضاف أنه عند استضافته لنجوم كبار في السن يتم تغيير التكوين العام للحلقة مثل الفنانة نبيلة عبيد، وقال أنه يراوده شعورين عند جلوسه أمام الضيف وهو التعطف معه أو إكمال ما يحدث رغم عدم تحملهم ووجه لضحايا برنامجه رسالة قائلا "متزعلوش مني أنا بحبكو جدا جدا".


برنامج "رامز مجنون رسمي" تدور فكرته حول استضافة ضيف وجلوسه على كرسي الاعتراف ومن المفترض عليه الإجابة على الأسئلة التي تتم طرحها عليه ويظهر "جلال" بشكل مخيف أمام الضيف ولكن لا يمكنه التعرف عليه.

واستضاف "جلال" في برنامجه "رامز مجنون رسمي" عدد من الفنانين وأبرزهم ياسمين صبري ونبيلة عبيد وعبد الباسط حمودة وفيفي عبده.

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