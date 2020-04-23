فقدان سميرة عبد العزيز.. في أولى مشاهد القمر أخر الدنيا

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تبدأ أولى حلقات مسلسل القمر أخر الدنيا بمشاهد لحارة شعبية، ثم يأتي الساعي لتوصيل الطلبات لتستقبله الفنانة هدى الاتربي التي تجسد دور "مجدية'' زوجة الفنان عمرو عابد في دور "جلال".



وتخرج الفنانة سميرة عبد العزيز والدة ''جلال" ثم يتصل جلال ليسال عن والدته لترد عليه مجدية من بين نومها انها لم تعلم أين ذهبت ولم تأخذ هاتفها معها.



يبدأ جلال الاتصال بأخيه الأكبر أحمد ليخبره بعدم العثور على والدته ليبدا أخيه الفنان مؤمن نور بالصراخ عليه.



وتدور أحداث مسلسل "القمر أخر الدنيا" في إطار اجتماعي حيث تختفى "الحاجة كريمة" دون سابق إنذار من حياة أبنائها الثلاثة الابن الأكبر أحمد ومعه شقيقة الأصغر جلال والأخت الوسطى دلال ليبدأ الأبناء رحلة بحث مكثفة فى كل مكان يحتمل وجود الأم به، وتقودهم رحلة البحث لزيارة كل معارفهم فى محافظات مصر المختلفة.



وشارك في بطولة هذا المسلسل كل من بشرى، أحمد كرارة، سميرة عبد العزيز، نجلاء بدر، مؤمن نور، هدى الاتربي، ثراء جبيل، مادلين طبر، عمرو عابد، ساندي علي، وأخرون، تأليف ثناء هاشم، إخراج تامر حمزة، إنتاج شيرين مجدي.