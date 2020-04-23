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زكريا فحّام عبر شاشة A one Tv الأردنية في برنامج إفطار مع ستار في رمضان

الخميس 23/أبريل/2020 - 11:48 م
بوابة الفجر
لمياء علي

يطل الإعلامي زكريا فحام إبتداء من أول أيام شهر رمضان المبارك عبر شاشة قناة “A One " الاردنية في برنامج يومي يحمل عنوان " إفطار مع ستار " حيث تمّ تصويره العام الماضي في خيمة ليالي رمضان في إسطنبول يعرض البرنامج في الساعة الثانية بعد منتصف الليل بتوقيت الاردن .

البرنامج يستضيف 29 ضيفاً من مختلف الدول العربية ، نجوم الفن والتمثيل والاعلام ونجوم الكوميديا ، أبرز الضيوف ( هشام الحاج - جورج الراسي - شيراز - رولا سعد - تقلا شمعون - ديانا فاخوري - أرزة - كاتيا كعدي - نانسي نصر الله - رزان - ربيع بارود - نقولا الاسطا - سهيلة بن لشهب - منال حدلي - دارين ابو حمزة - احمد عبد الحميد - سعد حمدان - ناي سليمان - كريستينا صوايا - نورهان وغيرهم ...)

برنامج “إفطار مع ستار ” سيكون مختلفاً وخاصة بأنه للمرة الاولى يتم تصوير برنامج رمضاني ضمن خيمة رمضانية في اسطنبول ، وقد تم تصميم جلسة خاصة من وحي المناسبة عبارة عن خيمة رمضانية يشرف على البرنامج المنتجة الممثلة كارلا سعد .

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