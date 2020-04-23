رامز جلال: "احتاجنا إمكانيات من لندن وأمريكا علشان برنامج رامز مجنون رسمي"

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ذكر الفنان رامز جلال أنه بدأ بالتحضير في برنامج "رامز مجنون رسمي" منذ 7 شهور،لتنظيم الاستوديو وتهيئته وأيضا تطلب البرنامج امكانيات من لندن وأمريكا واختارو دبي في النهاية لتصوير البرنامج.



وجه "جلال" الشكر لكل القائمين على برنامج "رامز مجنون رسمي" لرئيس قناة " mbc" الشيخ آل إبراهيم لمساعدة القناة لهم في تقديم البرنامج بالصورة التي يريدوها وتوافر الامكانيات التي احتاجوها لتصوير برنامج "رامز مجنون رسمي".





وقال أن فكرة برامج رامز جديدة ومختلفة عن جميع البرامج التي تقدم والتي تقوم على سؤالالضيف على ماهو مرتبك؟ أو برجك لكن فكرة برامج رامز مختلفة.





برنامج "رامز مجنون رسمي" تدور فكرته حول استضافة ضيف وجلوسه على كرسي الاعتراف ومن المفترض عليه الإجابة على الأسئلة التي تتم طرحها عليه ويظهر "جلال" بشكل مخيف أمام الضيف ولكن لا يمكنه التعرف عليه.



واستضاف "جلال" في برنامجه "رامز مجنون رسمي" عدد من الفنانين وأبرزهم ياسمين صبري ونبيلة عبيد وعبد الباسط حمودة وفيفي عبده.