زيارات رسمية من شخصيات هامة أثناء تصوير مسلسل "الفتوة".. تعرف على التفاصيل









ووضح في تصريحات تلفزيةونية، أن دوره في المسلسل مختلف عما قدمه من أعمال السابقة، لافتًا لى أن المسلسل يظهر مصر بشكل ومنظور أوسع ومختلف.



ووجه "جلال" شكره للمهندس أحمد عباس وهو القائم بديكور مسلسل "الفتوة" بسبب مجهود جبار واضح من تقديمه لديكور بشكل رائع، حيث نال إعجاب كل من توجه بالزيارة للمسلسل، ووضح عن تواجد عدد من الزيارت الرسمية، من سفراء ووزراء أجانب ويظهر إنبهارهم بالديكوربشكل كبير.





واضاف قائلًا: "المسلسل يتحدث عن مصر ودائما كنا بنستمد أعمال تركية و وأجنبية لكن المسلسل عمل مصري خالص بما يتعلق بالجيران والحارة المصرية والرجل المصري وشكل مصر واصحاب دكاكين.



وأوضح أهمية الملابس والديكور فهو الإنطباع الأول للمشاهد أما أن يأتي بالنجاح او العكس، فوجه الشكر ل"مونيا" مصممة ملابس مسلسل الفتوة.



ويذكر أن مسلسل "الفتوة" يشارك فيه عدد من نجوم الفن منهم ياسر جلال، أحمد صلاح حسني، مي عمر، نجلاء بدر، أحمد خليل، رياض الخولي، أحمد خالد صالح،هنادي مهنى، محمود حافظ، ضياء عبدالخالق و أحمد جمال سعيدو إنتاج شركة سينرجي، تدور احداثه في عالم الأحياء الشعبية، حيث تنظم هذه الأحياء وتدير شئونها فئة من الأشخاص الأقوياء، والتي كان يطلق عليهم (الفتوة)، الذي يتحمل مسئولية الأهالي، إخراج حسين المنباوي، تأليف هاني سرحان.









أشاد الفنان ياسر جلال بالديكور المقدم في مسلسل "الفتوة"الذي يشارك به في السباق الرمضاني 2020، حيث وجه شكر خاص للعديد من القائمين على العمل.