تحديد نسبة الوفيات جراء "كورونا" في المملكة

بلغت نسبة الوفيات من جراء فيروس كورونا الجديد في المملكة أقل من واحد % (0.86 %)، وهي نسبة أقل بكثير من المستويات العالمية.





وأعلنت وزارة الصحة اليوم عن تسجيل 121 حالة وفاة من إجمالي الإصابات المؤكدة البالغة 13930 إصابة منذ الثاني من شهر مارس الماضي.





وأكدت وزارة الصحة أن نسبة الوفيات في المملكة مقارنة مع الـ 193 دولة التي سجلت إصابات بالفيروس؛ نسبة بسيطة وأقل بكثير من المستويات العالمية.





ويعود ذلك إلى التدابير الاحترازية التي اتخذتها الدولة للتصدي للفيروس ومواجهته ومنع انتشاره.





وكشفت وزارة الصحة، اليوم الخميس، عن تسجيل 1158 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في المملكة، ما يعني ارتفاع إجمالي الإصابات إلى 13930، وبلغ إجمالي حالات التعافي 1925، ووصل العدد الكلي للوفيات إلى 121 حالة.

كما تم تسجيل 7 وفيات جديدة بالفيروس ليصل الإجمالي إلى 121 حالة وفاة.

وشدد المتحدث على ضرورة الرجوع للمصادر الرسمية في الحصول على معلومات عن الفيروس.

وأشار العبد العالي إلى توقع تسجيل المزيد من الإصابات مع استمرار عمليات المسح النشط للفيروس.



