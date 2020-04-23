زينة تنقذ حياة طفلة من الموت..تعرف على التفاصيل

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أنقذت الفنانة زينة، في الحلقة الأولى من مسلسل "جمع سالم" حياة طفلة من الموت بعد أجرائها عملية قلب مفتوح لها، مما جعل أهل الطفلة تتقدم بالشكر لها.





كما قام الفنان محمد شاهين، وأحمد سلطان، بالهجوم على احدى المنازل وسرق منه العديد من الانتيكات والمجوهرات لصالح الفنان أحمد صيام، ولكنه لم يعطى أحمد صيام سواء الإنتيكات فقط واحتفظ الخاتم الألماس لنفسه الذي قام بسرقته من هذا المنزل.





و قام الفنانة زينة، بالتشاجر مع الفنان محمد علاء أثناء حفلة راس السنة بسبب اصطادمهم ببعض وقام باسكاب البيرة عليها ثم قاما بتبادل نظرات رومانسية على الرغم من وجود الفنانة ريم البارودي خطيبة محمد علاء في الحفل.







مسلسل "جمع سالم" تدور أحداثة في إطار اجتماعي، ويشارك في بطولته االفنانة ريم البارودي ومحمد شاهين وأحمد صيام وعبد الرحمن ابو زهرة وميدو عادل وسلوى خطاب.