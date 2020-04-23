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حقيقة مفاوضات الأهلي مع عامر عامر
الخميس 23/أبريل/2020 - 11:31 م
علي نبوي
أكد الإعلامي أحمد شوبير عدم دخول النادي الأهلي في مفاوضات مع عامر عامر حارس مرمى الإنتاج الحربي لضمه في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
وأضاف شوبير أن فايلر أبلغ مسئولي النادي الأهلي بعدم حاجته لضم حارس مرمى في الموسم المقبل.
وتابع بأن فايلر يرى بأن مركز حراسة المرمى في الفريق الأول لا يحتاج إلى تدعيم على الرغم من تأكد رحيل شريف إكرامي نهاية الموسم بعد نهاية تعاقده مع الفريق الأحمر.
وأضاف شوبير أن فايلر أبلغ مسئولي النادي الأهلي بعدم حاجته لضم حارس مرمى في الموسم المقبل.
وتابع بأن فايلر يرى بأن مركز حراسة المرمى في الفريق الأول لا يحتاج إلى تدعيم على الرغم من تأكد رحيل شريف إكرامي نهاية الموسم بعد نهاية تعاقده مع الفريق الأحمر.