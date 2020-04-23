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وكيل معروف يوسف يوضح موقف موكله من العودة للزمالك

الخميس 23/أبريل/2020 - 11:29 م
معروف يوسف
معروف يوسف
عبد القادر عرابي
أوضح أسامة فرحات وكيل اللاعب النيجيري معروف يوسف لاعب نادي المقاولون العرب، موقف موكله من العودة لنادي الزمالك مرة أخرى.

ويلعب معروف يوسف على سبيل الإعارة من نادي الزمالك هذا الموسم، بعد عودته من تجربة احترافية في نادي الشرطة العراقي.

وتحدث خليل في تصريحات إذاعية: " ينتهي عقد معروف بنهاية الموسم الجاري، وتحدثت تقارير عديدة عن عودته للزمالك في يناير الماضي ".

وأضاف: " يشعر معروف بالراحة مع المقاولون العرب في الوقت الحالي، حيث يقوم بتقييم كل العروض المتاحة له، قبل إتخاذ قراره ".

وتابع: " تم اختيار معروف كأفضل لاعب محترف في الدوري العراقي الموسم الماضي، وقاد الفريق للحصول على لقب الدوري العراقي ".

ويؤدي اللاعب موسماً جيداً مع نادي المقاولون العرب، حيث قاده للتواجد في المركز الثاني هذا الموسم في جدول ترتيب الدوري.

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