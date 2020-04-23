رامز جلال: أزمة كورونا من الصعوبات التي واجهتني في برنامج "رامز مجنون رسمي"

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تحدث الفنان رامز جلال عن الصعوبات التي واجهته أثناء تصوير برنامجه "رامز مجنون رسمي" وهي أزمة كورونا التي جاءت فجأة.



وذكر "جلال" من خلال استضافته مع الإعلامي شريف عامر في حلقة خاصة من برنامج "يحدث في مصر"، أن أكثر شئ صعب يحدث له كل عام في برنامجه هو أنه بعد انتهاء تصويره للبرنامج ويتحدث مع طفل على سبيل المثال ويجده يتوقع أكثر مما فعله رامز لذالك يقوم كل عام بإعداد فكرة أصعب من العام السابق.



وقال رامز جلال أنه بالرغم من صعوبة المقلب على الضيف إلا أنه لا يقدر على النوم إلا إذا سامحه الضيف الذي يجري عليه المقلب وعبر عن ذالك قائلا "هيصالحني حتى لو برخامة ممكن أفكلك كاوتش العربية".





برنامج "رامز مجنون رسمي" تدور فكرته حول استضافة ضيف وجلوسه على كرسي الاعتراف ومن المفترض عليه الإجابة على الأسئلة التي تتم طرحها عليه ويظهر "جلال" بشكل مخيف أمام الضيف ولكن لا يمكنه التعرف عليه.



واستضاف "جلال" في برنامجه "رامز مجنون رسمي" عدد من الفنانين وأبرزهم ياسمين صبري ونبيلة عبيد وعبد الباسط حمودة وفيفي عبده.