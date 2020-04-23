أول تعليق لـ رامز جلال على برنامجه الجديد في رمضان

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قال الفنان رامز جلال، إن النجاج الذي يحققه في برامج المقالب التي يقدمها خلال شهر رمضان هو "بفضل وكرم من الله"، موضحا أنه بدء التحضير لبرنامجه الجديد "رامز مجنون رسمي" منذ 7 أشهر، وبذلوا جهد كبير حتى يبخرج بهذا الشكل.



وأضاف "جلال"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الخميس، أنه سعيد بتجربته في برنامجه الجديد لأنه يواجه النجوم وجها لوجه، متابعا: "ضيوفي صعبوا عليا، ولكن شغلانتنا دي لازم تشيل قلبك وتحط شنكار".



وعن لون شعره بالبرنامج، عقب "اللون ده محدش يقدر يجيبه حتى لو في المدابغ.. ومفيش كوافير يعرف يجيب الدرجة دي، الأول حرقته عشان أعرف أجيب الدرجة".



رد المتحدث الرسمي باسم مجموعة قنوات "MBC" مازن حايك، على التساؤل الذي يطرحه الكثيرون حول كيفية تصوير برنامج المقالب "رامز مجنون رسمي" في دبي مع توقف حركة الطيران بسبب جائحة كورونا المستجد.



وقال "حايك" في تصريحات صحفية، إنه قد تم تصوير معظم الحلقات قبيل انتشار الجائحة العالمية، وأن هذا النوع من البرامج بحاجة إلى تحضيرات، وتجهيزات لوجستية بعيدة المدى، لذا فغالبًا ما يبدأ تصوير الجزء التالي بمجرّد انتهاء آخر حلقات الجزء الحالي، ومن دون فترة استراحة بين المواسم، لهذا لم يتعرض الضيوف لخطر العدوى.



وأشار حايك إلى أن مقلب رامز هذا العام يبدأ ﺑﺎﺳﺗﺿﺎﻓﺔ ﻓريق اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻷﺣد ﻧﺟوم اﻟﻔن، أو اﻟرياﺿﺔ، أو اﻹﻋﻼم، الذين يتم إيصالهم إﻟﻰ ﻣﻛﺎنٍ ﻣﺎ في دبي، ويتعرضون لمغامرة غير متوقعة، وﻣن هنا ﺗﺑدأ اﻹﺛﺎرة".



وكشف رامز جلال في البرومو أنه سيجعل ضحاياه يمرون بتجربة مخيفة، سترغمهم على البكاء والضحك في وقت واحد، ويظهر رامز في بعض اللقطات وهو متنكر في شخصيات مرعبة شهيرة، مثل "دراكولا" و"فريدي كروغر" والمهرج من فيلم الرعب الأمريكي "إت".



وظهر في البرومو الدعائي كل من ياسمين صبري وأمينة خليل وعلي معلول ومحمود كهربا وباسم ياخور ونبيلة عبيد وريهام عبد الغفور وفيفي عبده ومحي إسماعيل وأبو المعاطي زكي وطارق حامد وعبد الباسط حمودة وبدرية طلبة وحمو بيكا وغادة عادل وبوسي ودينا وياسمين رئيس وحسن شاكوش وآروى جودة.



​وسيعرض برنامج "رامز مجنون رسمي" في رمضان على قنوات "إم بي سي مصر" و"إم بي سي العراق" و"إم بي سي 5" و"إم بي سي 5".



يشار إلى أن رامز جلال عرض في شهر رمضان الماضي، برنامج "رامز في الشلال"، الذي يستقدم فيه أحد مشاهير الرياضة أو الفن أو الإعلام، واصطحابه إلى دولة إندونيسيا، ليتعرض لمغامرة صعبة وغير متوقعة، في إحدى الجزر، لتبدأ بعدها حركات الإثارة والرعب في الظهور.



يذكر أن رامز جلال يقدم برامج المقالب منذ عام 2011، وكانت البداية مع "رامز قلب الأسد"، ليتبعها ببرامج "رامز ثعلب الصحراء" و"رامز عنخ آمون" على فضائية "الحياة" المصرية، و"رامز قرش البحر" و"رامز واكل الجو" و"رامز بيلعب بالنار" و"رامز تحت الأرض" وأخيرا "رامز تحت الصفر"، وجميعها عرضت على شاشة فضائية "إم بي سي مصر".



