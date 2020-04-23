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شوبير يحسم الجدل.. هل يضم الأهلي مهاجم سموحة؟

الخميس 23/أبريل/2020 - 11:48 م
حسام حسن
حسام حسن
علي نبوي
كشف الإعلامي أحمد شوبير حقيقة رغبة النادي الأهلي في التعاقد مع حسام حسن مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة في الصيف المقبل.

شوبير قال في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية أون تايم سبورت :"الأهلي لن يتفاوض مع حسام حسن مهاجم سموحة".

وأضاف :"محمود الخطيب رئيس النادي يحسم ملفات فريق الكرة مع لجنة التخطيط وأمير توفيق مدير التعاقدات في الفترة المقبلة".

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