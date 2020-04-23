رامز جلال عن لون شعره: "سابغه في المدابغ"

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تحدث رامز جلال عن اللون الغريب الذي قام بصبغ شعره به، قائلا "مش أي حد يجيب الدرجة دي أنا روحت سبغت في المدابغ مفيش كوافيريعرف يجيبه".



وذكر "جلال" أثناء استضافته مع الإعلامي شريف في حلقة خاصةمن برنامجه "يحدث في مصر"، أن هذا اللون صعب أن يفعله أي شخص وعبر عن طريقة صبغة شعره الغريبة قائلا "انت لازم تحرق شعرك وبعدين بتضبغه بلون" وقال أن الذي أجرى ضبغة شعره هو شخص يدعى "زيزو" ومشهور جدا.



وقال الإعلامي شريف عامر أن رامز جلال قال له الكلمة التي في آخر الإعلان الدعائي لبرنامجه "رامز مجنون رسمي" وهي "إي رأيك في لون شعري" ولكنه لم يعرف ماذا يعني رامز بذالك.



برنامج "رامز مجنون رسمي" تدور فكرته حول استضافة ضيف وجلوسه على كرسي الاعتراف ومن المفترض عليه الإجابة على الأسئلة التي تتم طرحها عليه ويظهر "جلال" بشكل مخيف أمام الضيف ولكن لا يمكنه التعرف عليه.



واستضاف "جلال" في برنامجه "رامز مجنون رسمي" عدد من الفنانين وأبرزهم ياسمين صبري ونبيلة عبيد وعبد الباسط حمودة وفيفي عبده.