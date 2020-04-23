Advertisements

رامز جلال عن لون شعره: "سابغه في المدابغ"

الخميس 23/أبريل/2020 - 11:54 م
رامز مجنون رسمي
رامز مجنون رسمي
مي مرسي
تحدث رامز جلال عن اللون الغريب الذي قام بصبغ شعره به، قائلا "مش أي حد يجيب الدرجة دي أنا روحت سبغت في المدابغ مفيش كوافيريعرف يجيبه".

وذكر "جلال" أثناء استضافته مع الإعلامي شريف في حلقة خاصةمن برنامجه "يحدث في مصر"، أن هذا اللون صعب أن يفعله أي شخص وعبر عن طريقة صبغة شعره الغريبة قائلا "انت لازم تحرق شعرك وبعدين بتضبغه بلون" وقال أن الذي أجرى ضبغة شعره هو شخص يدعى "زيزو" ومشهور جدا.

وقال الإعلامي شريف عامر أن رامز جلال قال له الكلمة التي في آخر الإعلان الدعائي لبرنامجه "رامز مجنون رسمي" وهي "إي رأيك في لون شعري" ولكنه لم يعرف ماذا يعني رامز بذالك.

برنامج "رامز مجنون رسمي" تدور فكرته حول استضافة ضيف وجلوسه على كرسي الاعتراف ومن المفترض عليه الإجابة على الأسئلة التي تتم طرحها عليه ويظهر "جلال" بشكل مخيف أمام الضيف ولكن لا يمكنه التعرف عليه.

واستضاف "جلال" في برنامجه "رامز مجنون رسمي" عدد من الفنانين وأبرزهم ياسمين صبري ونبيلة عبيد وعبد الباسط حمودة وفيفي عبده.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مجنون رسمي رمضان 2020 رامز مجنون رامز جلال الفجر السباق الرمضاني أخبار الفجر الفني

أخبار تهمك

الأهلي يضحي بصالح جمعة في صفقة تبادلية

منذ حوالي 7 ساعات

زيارات رسمية من شخصيات هامة أثناء تصوير مسلسل "الفتوة".. تعرف على التفاصيل

منذ 38 دقيقة

قرار جديد من النيابة بشأن حنين حسام بطلة فيديو "الدولارات مقابل الكاميرات"

منذ حوالي 8 ساعات

شيخ الأزهر: أهيب المسلمين بعدم الالتفات بالدعوات الشاذة عن علاقة الصوم بالكورونا (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. حبس "حنين حسام" بطلة فيديو "افتحي الكاميرا" بتهمة الإتجار في البشر

منذ يوم

مفاجأة صادمة بشأن طقس أول أيام رمضان

منذ نصف ساعة

مجلس الوزراء يكشف حقيقة فتح صالات الجيم في رمضان

منذ ساعتين و 43 دقيقة

تحذير عاجل من منظمة الصحة العالمية للمصريين

منذ ساعتين و 34 دقيقة

الزمالك يستهدف ضم نجم الأهلي السابق

منذ ساعة

عاجل.. مفاجآت في تحقيقات النيابة العامة مع الطالبة حنين حسام

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. "الأطباء": لم ننتظر ذلك من الحكومة.. واستقالات عديدة في هذه الحالة

منذ حوالي 10 ساعات

الصحة: تسجيل أعلى معدل إصابة يومي بفيروس كورونا..و11 حالة وفاة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الحكومة تُعلن مواعيد حظر التجوال في شهر رمضان

منذ حوالي 10 ساعة

بعد قليل.. رئيس مجلس الوزراء يصدر قرارات مهمة

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل| بأمر النائب العام.. حبس الطالبة حنين حسام 4 أيام

منذ يوم

فايلر يوافق على رحيل نجم الأهلي بشكل نهائي

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

ياسمين صبري ومحي إسماعيل وفيفي عبده أبرز ضيوف مقالب برنامج "رامز مجنون رسمي"

أبرزهم ياسمين صبري ونبيلة عبيد وفيفي عبده.. تعرف على ضحايا برنامج "رامز مجنون رسمي"

"إم بي سي مصر" تطرح إعلان "رامز مجنون رسمي"

الليلة.. رامز جلال على "MBC مصر".. تعرف على التفاصيل

رامز جلال يكشف عن أول ضحية لكرسي الاعتراف ببرنامج "رامز مجنون رسمي"

رامز جلال : سعيد بفكرة البرنامج هذا العام لمواجهتي للضيف وجه لوجه

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
10:39 م

تحذير عاجل من منظمة الصحة العالمية للمصريين

مجلس الوزراء يكشف حقيقة فتح صالات الجيم في رمضان

10:31 م

عاجل.. "الأطباء": لم ننتظر ذلك من الحكومة.. واستقالات عديدة في هذه الحالة

03:27 م

شيخ الأزهر: أهيب المسلمين بعدم الالتفات بالدعوات الشاذة عن علاقة الصوم بالكورونا (فيديو)

09:07 م

عاجل.. الحكومة تُعلن مواعيد حظر التجوال في شهر رمضان

03:04 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رمضان بالكورونا.. ضغوط من أهل السياحة لفتح المطاعم والكافيهات

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أستاذ "هارفارد" يضع 3 معادلات للسعادة

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: البلللوم