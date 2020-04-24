أبطال "الاختيار".. يروون كيف أثرت تجربة المسلسل على حياتهم الشخصية

"الفجر الفني"

أمير كرارة



سارة عادل



رامز أمير

شريف البردويلى



عصام السقا



نور محمود



كريم محجوب



كريم عبد الخالق







وأكد كريم لـ"الفجر الفني"، أن هذه التجربة أثرت عليه بشكل كبير جدا في حياته، فهو يتحدث مثل الشهيد معظم الوقت وهو خارج التصوير، كما أنه دائماً يحلم بهذا المسلسل.



تامر مجدي

وقال الفنان تامر مجدي لـ"الفجر الفني": أقوم بتجسيد شخصية الشهيد البطل علي علي، الشاب الذي يبلغ العشرون عاما من عمره، يعمل عامل بسيط من منطقة الجمالية بمحافظة الدقهلية، وتم دخوله الى فرقة الصاعقة بالجيش وكان حلمه أن يصبح بطلا لشجاعته وبالفعل أصبح وكان في كتيبة 103 مع البطل أحمد المنسي، مضيفا أن هذه التجربة غيرت في حياته كثيراً وأنه تواصل مع والدة الشهيد وكانت فخورة بهذا العمل، وهذا الشيء أسعده كثيراً.



أحمد الشاذلى

وكشف أحمد الشاذلي في تصريح لـ"الفجر الفني"، أنه يجسد شخصية الشاويش "ماسا"، وهو بطل من أبطال معركة البرث، وواحد من رجالة الشهيد منسي.



وأضاف "الشاذلي"، أن هذه التجربة مسؤولية كبيرة عليه، وأنه يحاول بقدر الإمكان أن يقدم الدور بشكل صحيح، حتى يعلم الناس من هم أبطال مصر الذين ضحوا بحياتهم من أجل الوطن.



أمير أبو زيد

وأوضح الفنان أمير أبو زيد لـ"الفجر الفني" أنه يقدم شخصية ملازم أول مقاتل عبد الرحمن محمد، كتيبة الصاعقة والذي تخرج من كلية الحربية وكان يعمل بنفس الكمين الذي استشهد به الشهيد أحمد المنسى، مضيفاً أن هذه التجربة أثرت به بشكل كبير خاصة أنه لم يدخل الجيش.











حب الوطن هو غريزة والدفاع عنه فرض على كل من هو قادر أخلاقياً ودينياً، لأن الدفاع عن الوطن هو دفاع عن الإنسان وعن ذاكرته وعن عقله وعن هويته والدفاع عن الوطن هو دفاع عن الشعب الذي تربى الإنسان بينهم، فهناك أشخاص يقدموا أرواحهم من أجل أوطانهم، وهؤلاء أبطال لا يمكن أن ننساهم مهما غابت السنوات على رحيلهم، لذلك لابد أن نحي ذاكرهم من خلال الأعمال الدرامية والسينمائية، وهو ماحدث بالفعل في مسلسل "الاختيار"، الذي يتناول لأول مرة في الدراما المصرية حياة أحمد صابر المنسي، قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذى استشهد فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح المصرية عام 2017، أثناء التصدي لهجوم إرهابي في سيناء، على أن يُظهر العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية فى حياة البطل الراحل.وفي هذا التقرير يرصدكيف أثرت تجربة الاختيار على أبطالها..يجسد الفنان أمير كرارة شخصية الشهيد أحمد المنسي، وقال كرارة عن تجربته في مسلسل "الاختيار" في تصريحات إعلامية أن التجربة بالنسبة له كانت تجربة عنيفة جداً، معللاً ذلك بأنها ملحمة وطنية حقيقية، كما أضاف أنه لم يجد حاجة أعظم ولا أروع من تجسيد شخصية الشهيد أحمد منسى، وتناول حياته وعبقريته وعلاقته بأصدقائه وزملائه.وقالت الفنانة سارة عادل لـ"الفجر الفني"، أنها تجسد شخصية زوجة الشهيد أحمد المنسي، مضيفة أن هذه التجربة أثرت فيها بشكل كبير، فهى تعلمت من الشهيد أحمد المنسي أن هذه الحياة مجرد محطة وأنها ليست أهم شيء، فهو ضحى بحياته من أجل الشهادة والوطن، كما تعلمت من زوجة الشهيد القوة والإيمان بقضاء الله والصبر على الابتلاء، فهى إمرأة قوية بمعنى الكلمة كانت تكمن مشاعر حزنها وتحاول أن تعوض أولادها وتقوم بدور الأم والأب.ويجسد الفنان الشاب رامز أمير، في مسلسل الاختيار، شخصية الملازم أول محمد طلعت السباعي، والذي كان أحد المقاتلين في معركة البرث عام 2017، وأحد أبطال كتيبة رقم 103 صاعقة، والذين نجوا من ذلك الهجوم الإرهابي، مضيفاً ل"الفجر الفني" أن هذه التجربة بالنسبة له عظيمة فهي ملحمة وطنية توضح دور الأبطال الذين ضحوا بحياتهم من أجل الوطن، وأنها أثرت فيه بشكل كبير وتعلم منها الكثير.ويجسد الفنان شريف البروديلي شخصية الشهيد "أحمد نجم" هذا البطل الذي يبلغ ال18 عاماً من عمره، وتم دخوله إلى الجيش وكان مع المجموعة التي كانت برفقة المقدم "المنسي"، وجميعهم استشهدوا فيما عدا اثنين أو ثلاثة فقط.وقال لـ"الفجر الفني" أن شخصية الشهيد أثرت فيه بشكل كبير على حياته وأنه تعلم الكثير من هذه التجربة، مختصراً حديثه بأنه اكتسب شرف العسكرية.وتحدث عصام السقا في تصريح لـ"الفجر الفني" أوضح خلاله أنه يُجسد دور عسكري يُدعى "هرم" وهو أقرب العساكر للعقيد أحمد المنسي الذي يُجسد دوره الفنان أمير كرارة، كما أنه يستشهد معه في كمين البرث، مضيفاً أن هذه التجربة لابك أن تؤثر على حياة كل شخص يعيشها، فهي توضح حياة أبطال ضحوا بحياتهم من أجل حماية الوطن.وكشف الفنان نور محمود لـ"الفجر الفني" إلى أنه يُجسد دور "القائد محمد درويش"، هو واحدًا من الذين ضحوا بحياتهم في واقعة "كمين الفرافرة"، موضحاً سعادته الكبيره لوجود الملازم أحمد نصر وهو الناجي الوحيد من مذبحة الوادي الجديد، معهم في لوكيشن التصوير حيث كان يحكي لهم ما حدث في ذلك الوقت بالتفصيل، وأنه تعلم واستفاد منه الكثير سواء في حياته الشخصية أو الفنية لتأدية الدور بشكل صحيح.ويجسد الفنان كريم محجوب شخصية مجند من أبطال كمين "البرث"، يسمى "تايسون"، وهو شخص مشهور بالقوى البدنية، وتحمل الصعوبات ودائماً يقف مع زملائه في المواقف الصعبة.وقال كريم لـ"الفجر الفني":" أنا قبل أما أجسد الشخصية، بدأت اعرف معلومات عنها، ولما بدأت تصوير مشاهدي في المسلسل، شعرت أن الشخصية غيرت في أشياء كثيرة، استوعبت أن هناك أبطال حقيقية تضحي بحياتها من أجل الوطن وهناك الكثير على استعداد الموت من أجل الشهادة، فتعلمت أن مهما واجهتني مشاكل في الحياة بالنسبة لهم هينة"ويجسد الفنان كريم عبد الخالق شخصية جندي مجند الشهيد فراج محمد محمود، وهو شخصية صعيدية وتتميز بالشجاعة والقوة.