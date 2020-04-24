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الحزن يخيم على "بشرى" لفقدانها لوالدتها سميرة عبد العزيز

الجمعة 24/أبريل/2020 - 12:09 ص
بوابة الفجر
روان هيثم

يحل الحزن على الفنانة بشرى، بسبب فقدانها لوالدتها الفنانة سميرة عبد العزيز، وتستعيد ذكرياتها معها قبل سفرها مع زوجها الفنان هشام اسماعيل الذي يجسد دور "خالد" في مسلسل "القمر خر الدنيا".

وجاء موقف في ذكريتها لوالدتها والفنانة بشرى تحاول التخفيف من حزن والدتها لسفرها بعد زواجها بأسبوع مباشرة، وعدم ارضائها عن تركها لحضنها وغربتها، ولكنها تحاول ارضائها وتفسر "بشرى" لها أن عدم موافقتها بالسفر يرجع لعدم ارضائها بالزواج من "خالد" في البداية.

ويأتي الفنان عمرو عابد (جلال) لمحاولة التخفيف عن شقيقته مازحا معها "حلوة الجلبية دي عليكي بقيتي شبه ماما''، ثم تنهال بالبكاء ويحاول التخفيف عنها واعطائها أمل برجوع والدتهم قريبا.

وتدور أحداث مسلسل "القمر أخر الدنيا" في إطار اجتماعي حيث تختفى "الحاجة كريمة" دون سابق إنذار من حياة أبنائها الثلاثة الابن الأكبر أحمد ومعه شقيقة الأصغر جلال والأخت الوسطى دلال ليبدأ الأبناء رحلة بحث مكثفة فى كل مكان يحتمل وجود الأم به، وتقودهم رحلة البحث لزيارة كل معارفهم فى محافظات مصر المختلفة.

وشارك في بطولة هذا المسلسل كل من بشرى، أحمد كرارة، سميرة عبد العزيز، نجلاء بدر، مؤمن نور، هدى الاتربي، ثراء جبيل، مادلين طبر، عمرو عابد، ساندي علي، وأخرون، تأليف ثناء هاشم، إخراج تامر حمزة، إنتاج شيرين مجدي.

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