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أسعار الذهب اليوم الجمعة 24-4-2020.. 5 جنيهات زيادة بسعر المعدن الأصفر

الجمعة 24/أبريل/2020 - 12:00 ص
أسعار الذهب
أسعار الذهب
الفجر الاقتصادي

أسعار الذهب في مصر

ارتفعت أسعار الذهب في أول تعاملات شهر رمضان اليوم الجمعة، وبعد تخفيف الإجراءات الإحترازية واعادة فتح محلات الذهب وفقًا للمواعيد الجديدة، ليرتفع سعر جرام الذهب بنحو 5 جنيهات، وتتابع بوابة الفجر أسعار الذهب أول بأول:



شعبة الذهب:


مواعيد العمل الجديدة لمحلات الذهب

أعلنت الشعبة العامة لتجارة المصوغات والمجوهرات عن مواعيد العمل الخاصة بمحال الصاغة خلال شهر رمضان، ووفقًا لقرارات مجلس الوزراء بأن العمل في محلات المجوهرات سيبدأ من الساعة 10 صباحا إلى الساعة 5 مساءً. 
 
وأكد إيهاب واصف الأمين العام للشعبة أن الإجازة الأسبوعية لمحال الصاغة سيكون يوم الأحد في أغلب الأسواق.



أسعار الذهب في الصاغة

جرام الذهب عيار 24 سعر 862.75 جنيهًا

جرام الذهب عيار 21 سعر 755  جنيهًا

جرام الذهب عيار 18 سعر 647.25 جنيهًا

سعر الجنيه الذهب 6,040 جنيهًا


أسعار الذهب اليوم 

سجل الذهب عيار 18 سعر 647.25 جنيه للجرام، وعيار 21 سعر755 جنيهًا للجرام، والذهب عيار 24 سعر   862.75 جنيه للجرام، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 6,040 جنيه.

توقعات أسعار الذهب

قال محللو بنك أوف أمريكا بقيادة "مايكل ويدمر"، إنه من المتوقع ارتفاع أسعار الذهب إلى 3000 دولار خلال الـ18 شهراً المقبلة مقارنة مع التقديرات السابقة عند 2000 دولار للأوقية، بحسب وكالة "بلومبرج".

وأضاف المحللون: "مع انكماش الاقتصاد بشكل حاد، وزيادة الإنفاق المالي، وتضاعف الميزانيات العمومية للبنك المركزية، يمكن أن تتعرض العملات الورقية للضغوط، وسيتجه المستثمرون إلى الذهب".

 

وأطلق صناع السياسة في جميع أنحاء العالم كميات هائلة من التحفيز المالي والنقدي للمساعدة في دعم الاقتصادات التي تضررت من فيروس كورونا.

فيما يتوقع البنك الأمريكي أن يصل متوسط أسعار الذهب عند 1695 دولاراَ للأوقية خلال العام الجاري، ونحو 2063 دولاراً في 2021.

وكان الذهب قد سجل أعلى مستوى على الإطلاق في سبتمبر عام 2011 عند 1921.17 دولار للأوقية.

في حين يرى البنك الاستثماري أنه من المؤكد أن الدولار القوي، وانخفاض التقلبات في الأسواق المالية، وتراجع الطلب على المجوهرات في الهند والصين يمكن أن تظل رياحا معاكسة للذهب.

 

وعند تسوية جلسة اليوم، تراجعت العقود الآجلة للمعدن الأصفر بأكثر من 23 دولاراً عند 1687.80 دولار للأوقية.



أسعار الذهب الأن

متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية

الوحدة

سعر الذهب بالجنيه المصري

عيار 24

855 إلى 857

عيار 22 

784 إلى 786

عيار 21

748 إلى 750

عيار 18

641 إلى 643

عيار 14

499 إلى 500

عيار 12

427 إلى 429

الاونصة

26.586 إلى 26.657

الجنيه الذهب

5,984 إلى 6,000

الكيلو

854.857 إلى 857.143

 

 

 

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر بالجنيه المصري

الوحدة

جنيه مصرى

دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24

 862.75 جنيه      

 55.75 $

سعر الذهب عيار 22

 791 جنيه

 51.10 $

اسعار الذهب عيار 21

755 جنيه           

48.78 $

اسعار الذهب عيار 18

647.25 جنيه

41.81 $

سعر الذهب عيار 14

503.25 جنيه

32.52 $

سعر الذهب عيار 12

 431.5 جنيه

27.87 $

سعر الذهب عيار 9

323.5 جنيه

20.91 $

اسعار أوقية الذهب

26.643 جنيه

1,737 $

اسعار جنيه الذهب

6,040 جنيه

390.25 $

اسعار كيلو الذهب

862,750 جنيه

55,749 $


أسعار الذهب عالميًا:

ارتفع سعر العقود الآجلة للمعدن الأصفر تسليم شهر يونيو  بنحو 0.4 بالمائة وهو ما يعادل 7.10 دولار إلى 1745.50 دولار للأوقية بعد أن سجل مستوى 1764.20 دولار خلال الجلسة.

وصعد سعر التسليم الفوري للذهب بنحو 0.6 بالمائة ليصل إلى 1724.58 دولار للأوقية.

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