أسعار الذهب اليوم الجمعة 24-4-2020.. 5 جنيهات زيادة بسعر المعدن الأصفر





أسعار الذهب في مصر





ارتفعت أسعار الذهب في أول تعاملات شهر رمضان اليوم الجمعة، وبعد تخفيف الإجراءات الإحترازية واعادة فتح محلات الذهب وفقًا للمواعيد الجديدة، ليرتفع سعر جرام الذهب بنحو 5 جنيهات، وتتابع بوابة الفجر أسعار الذهب أول بأول:













شعبة الذهب:







مواعيد العمل الجديدة لمحلات الذهب

أعلنت الشعبة العامة لتجارة المصوغات والمجوهرات عن مواعيد العمل الخاصة بمحال الصاغة خلال شهر رمضان، ووفقًا لقرارات مجلس الوزراء بأن العمل في محلات المجوهرات سيبدأ من الساعة 10 صباحا إلى الساعة 5 مساءً. وأكد إيهاب واصف الأمين العام للشعبة أن الإجازة الأسبوعية لمحال الصاغة سيكون يوم الأحد في أغلب الأسواق.













أسعار الذهب في الصاغة





جرام الذهب عيار 24 سعر 862.75 جنيهًا





جرام الذهب عيار 21 سعر 755 جنيهًا





جرام الذهب عيار 18 سعر 647.25 جنيهًا





سعر الجنيه الذهب 6,040 جنيهًا









أسعار الذهب اليوم





سجل الذهب عيار 18 سعر 647.25 جنيه للجرام، وعيار 21 سعر 755 جنيهًا للجرام، والذهب عيار 24 سعر 862.75 جنيه للجرام، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 6,040 جنيه.





توقعات أسعار الذهب





قال محللو بنك أوف أمريكا بقيادة "مايكل ويدمر"، إنه من المتوقع ارتفاع أسعار الذهب إلى 3000 دولار خلال الـ18 شهراً المقبلة مقارنة مع التقديرات السابقة عند 2000 دولار للأوقية، بحسب وكالة "بلومبرج".





وأضاف المحللون: "مع انكماش الاقتصاد بشكل حاد، وزيادة الإنفاق المالي، وتضاعف الميزانيات العمومية للبنك المركزية، يمكن أن تتعرض العملات الورقية للضغوط، وسيتجه المستثمرون إلى الذهب".









وأطلق صناع السياسة في جميع أنحاء العالم كميات هائلة من التحفيز المالي والنقدي للمساعدة في دعم الاقتصادات التي تضررت من فيروس كورونا.





فيما يتوقع البنك الأمريكي أن يصل متوسط أسعار الذهب عند 1695 دولاراَ للأوقية خلال العام الجاري، ونحو 2063 دولاراً في 2021.





وكان الذهب قد سجل أعلى مستوى على الإطلاق في سبتمبر عام 2011 عند 1921.17 دولار للأوقية.





في حين يرى البنك الاستثماري أنه من المؤكد أن الدولار القوي، وانخفاض التقلبات في الأسواق المالية، وتراجع الطلب على المجوهرات في الهند والصين يمكن أن تظل رياحا معاكسة للذهب.









وعند تسوية جلسة اليوم، تراجعت العقود الآجلة للمعدن الأصفر بأكثر من 23 دولاراً عند 1687.80 دولار للأوقية.













أسعار الذهب الأن





متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري عيار 24 855 إلى 857 عيار 22 784 إلى 786 عيار 21 748 إلى 750 عيار 18 641 إلى 643 عيار 14 499 إلى 500 عيار 12 427 إلى 429 الاونصة 26.586 إلى 26.657 الجنيه الذهب 5,984 إلى 6,000 الكيلو 854.857 إلى 857.143 متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر بالجنيه المصري الوحدة جنيه مصرى دولار أمريكى اسعار الذهب عيار 24 862.75 جنيه 55.75 $ سعر الذهب عيار 22 791 جنيه 51.10 $ اسعار الذهب عيار 21 755 جنيه 48.78 $ اسعار الذهب عيار 18 647.25 جنيه 41.81 $ سعر الذهب عيار 14 503.25 جنيه 32.52 $ سعر الذهب عيار 12 431.5 جنيه 27.87 $ سعر الذهب عيار 9 323.5 جنيه 20.91 $ اسعار أوقية الذهب 26.643 جنيه 1,737 $ اسعار جنيه الذهب 6,040 جنيه 390.25 $ اسعار كيلو الذهب 862,750 جنيه 55,749 $







أسعار الذهب عالميًا:





ارتفع سعر العقود الآجلة للمعدن الأصفر تسليم شهر يونيو بنحو 0.4 بالمائة وهو ما يعادل 7.10 دولار إلى 1745.50 دولار للأوقية بعد أن سجل مستوى 1764.20 دولار خلال الجلسة.

وصعد سعر التسليم الفوري للذهب بنحو 0.6 بالمائة ليصل إلى 1724.58 دولار للأوقية.



