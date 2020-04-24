قبل ما يكون مطرب.. مصطفى قمر كان شغال إية؟ !



ولكن يرفض "زيكا" كونه زبال، وأراد مصطفي قمر أن يرفع من روحه المعنوية فقال له بأنه قبل شهرته كان يعمل فرن عيش بلدي، أحيانا بياع سوداني.



يذكر أن مسلسل " أتنين في الصندوق" تأليف لؤى السيد، وإخراج محمد مصطفى، وبطولة حمدي الميرغني، أوس أوس، نهى عابدين، بيومي فؤاد، صلاح عبد الله، انتصار، رحاب الجمل، هايدي رفعت، أحمد عبد الله محمود وعدد آخر من الفنانين وتدور أحداثه في 30 حلقة ومقرر عرضه في الموسم الشتوي ويناقش حياة عمال النظافة وإهمال المجتمع لهم.



ظهر الفنان مصطفي قمر، كـ ضيف شرف في أحداث الحلقة الثالثة من مسلسل "اتنين في الصندوق" لـ النجمين حمدي الميرغني وأوس اوس الذي يعرض على قناة MBC مصر.ودارت مشاهده مع "زيكا" والذي يجسد هذه الشخصية أوس أوس حيث ظهر مصطفي قمر بشخصيته الحقيقية كـ مطرب وصادفه زيكا في الكافيهات وطلب الحديث معه ووافق، وأراد أوس أوس أن يساعده في حالت الحب الذي يمر بها مع احدي سكان العمارة الذي يجمع منها القمامة.