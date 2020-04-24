فقد الوعي وظنوا أنه فارق الحياة.. ياسر جلال يروي موقفا صعبا في كواليس " الفتوة"









وأشار لأحد المواقف التي واجهتهم أثناء التصوير قائلا:"أثناء تصوير إحدى مشاهد الأكشن، وقع أحد القائمين بالمشهد بشكل صعب لكن تبعه فقدان للوعي وأعتقد الجميع انه فارق الحياة، لكن لوجود طبيب أنقذ حياته مع الضغط على الرأس في موضع معين أدى لإستعادته الوعي مرة أخرى"، فتحدث عن أهمية وجود طبيب دائم بعيد عن فايروس كرونا شئ هام.



أشاد الفنان ياسر جلال بالديكور المقدم في مسلسل "الفتوة"، وما ترتب عليه من إنبهارات بعد عدد من الزيارات بسبب الديكور، حيث أتت الزيارات من وعن إظهار مصر بشكل ومنظور أوسع ومختلف، من سفراء ووزراء أجانب ويظهر إنبهارهم بالديكور بشكل كبير حيث وضح قائلا:" المسلسل يتحدث عن مصر ودائما كنا بنستمد أعمال تركية و وأجنبية لكن المسلسل عمل مصري خالص بما يتعلق بالجيران والحارة المصرية والرجل المصري وشكل مصر واصحاب دكاكين.



ويذكر أن مسلسل "الفتوة" يشارك فيه عدد من نجوم الفن منهم ياسر جلال، أحمد صلاح حسني، مي عمر، نجلاء بدر، أحمد خليل، رياض الخولي، أحمد خالد صالح،هنادي مهنى، محمود حافظ، ضياء عبدالخالق و أحمد جمال سعيدو إنتاج شركة سينرجي، تدور احداثه في عالم الأحياء الشعبية، حيث تنظم هذه الأحياء وتدير شئونها فئة من الأشخاص الأقوياء، والتي كان يطلق عليهم (الفتوة)، الذي يتحمل مسئولية الأهالي، إخراج حسين المنباوي، تأليف هاني سرحان.





تحدث الفنان ياسر جلال عن الإجراءات الإحترازية التي يتم إتخاذها أثناء تصوير مشاهد في مسلسل "الفتوة" والذي يسجد فيه دور البطولة وعرضه في رمضان 2020، حيث وضح عن كون المسلسل مختلف عن ما قدمه من أعمال السابقة، ولم يقدم شخصية في زمن الفتوات بالتحديد في حي الجمالية الذي تدور فيه احداث المسلسل حيث وضح أن الحدوته مختلقه.وأشار "جلال" للإجراءات التي يتم إتخاذها في موقه التصوير قائلا:"احنا عندنا فريق بيطهر اللوكيشن ويتواجد طبيب بشكل دائم لقياس درجات الحرارة والضغط".