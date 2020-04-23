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حزب مستقبل وطن يشيد بالموقف الوطني للكنيسة القبطية

الخميس 23/أبريل/2020 - 11:45 م
بوابة الفجر
ماريان ناجى
ثمن حزب مستقبل وطن بالدور الوطني الذي تقوم به حاليًا الكنيسة القبطية والذي تجلى فى الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها لحماية الموطنين من أخطار فيروس كورونا المستجد والتي كان أهمها منع التجمعات بكافة أشكالها داخل الكنائس.


جاء ذلك خلال استقبال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس الحزب لنيافة الأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة بمقر الحزب اليوم.

ووأشاد رئيس الحزب بالتبرع الذي قدمه قداسة البابا تواضروس الثاني باسم الكنيسة القبطية، لصندوق تحيا مصر من أجل المساهمة في التصدي لفيروس كورونا.

كما أشار رئيس الحزب إلى أن الانبا مرقس يقوم بدور وطنى وتوعوى داخل مطرانية شبرا الخيمة وهو جهد ملموس لكل المصريين.

وفي نهاية اللقاء منح المستشار عبد الرازق درع الحزب لنيافة الأنبا مرقس تقديرًا لدوره الوطني.


ومن جهته وجه نيافة الأنبا مرقس الشكر للحزب وقياداته، على هذه اللفتة الكريمة، وقدم لهم ولجميع الأخوة المسلمين التهنئة بحلول شهر رمضان الكريم.

حضر اللقاء المهندس أشرف رشاد النائب الأول والأمين العام للحزب والمهندس كامل ميشيل عضو الأمانة العامة.

كان البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية قد زار مقر أسقفية الخدمات العامة والاجتماعية، بالكاتدرائية المرقسية في العباسية، اليوم.


واجتمع قداسته ونيافة الأنبا يوليوس الأسقف العام لكنائس قطاع مصر القديمة والمسؤول عن الأسقفية، مع مسؤولي الأقسام والبرامج التابعة لأسقفية الخدمات لتدبير الطرق الآمنة لعودة نشاط الأسقفية، خاصة البرامج الصحية وبرامج الإغاثة وغيرها من البرامج الضرورية في ظل تفشي وباء فيروس كورونا المستجد.

وقد تلقى البابا تواضروس أمس الاربعاء، اتصالًا تليفونيًّا من غبطة البطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي بطريرك الكنيسة المارونية الكاثوليكية بلبنان، للتعزية في نياحة القس رويس الأورشليمي كاهن كنيستنا بلبنان.

بدأ الأب المتنيح خدمته في لبنان منذ عشر سنوات، سبقتها خدمته بعدة كنائس تابعة للكرسي الأورشليمي مذ كان شماسًا مكرسًا عام ١٩٨٥، بشكل متواصل مرورًا برهبنته وحتى نياحته.

وكان الأنبا أنطونيوس، مُطران الكرسي الأورشليمي للأقباط الأرثوذكس بمدينة القدس، قد ترأس أمس، صلاة الجنازة علي جثمان الراهب القس رويس الأورشليمي، كنيسة السيدة العذراء والقديس مارمرقس بضاحية سن الفيل بالعاصمة اللبنانية بيروت، وذلك في الكنيسة ذاتها بحضور عدد محدود من الإكليروس دون حضورٍ شعبي وفقًا لقرارات الكنيسة بمنع التجمعات للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد. حيث تم بث الصلوات عبر شبكة الإنترنت ليتسنى لأبناء الكنيسة متابعتها عبر الشاشات. 

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