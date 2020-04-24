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محافظ الشرقية يكشف تفاصيل الحالات المصابة بكورونا (فيديو)

الجمعة 24/أبريل/2020 - 12:18 ص
الدكتور ممدوح غراب
الدكتور ممدوح غراب
هدى عبدالرازق
قال الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، إن هناك بعض الحالات المصابة بفيروس كورونا ظهرت في المحافظة، موضحا أن المحافظة بها أكبر مدينتين صناعيتين وهناك تواصل مع رجال الأعمال لتوفير سبل الحماية للعمال.

وأشار "غراب"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مساء الخميس، إلى أنه تم رصد حالات مصابة بالكورونا في 3 مصانع، موضحا أي أي مصنع يرصد به حالة يغلق لمدة 48 ساعة للتعقيم، وتحدد الحالات المخالطة لعزلهم.

وأوضح أنه تم رصد 5 حالات مصابة بالفيروس في أحد المصانع، ومصنع أخر به 22 حالة، منوها بأنه تم عزل 755 شخص في منازلهم بمحافظة الشرقية، وهناك متابعة يومية لهم، لافتا إلى أنه لم يتم غلق قرى، بل تم عزل عقاارات بعينها مع توفير كافة الاحتياجات لهم.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، الخميس، عن خروج 69 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1004 حالات حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1334 حالة، من ضمنهم الـ 1004 متعافيين.

تسجيل 232 حالة إصابة جديدة بكورونا
وأضاف أنه تم تسجيل 232 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم مصريون، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 11 حالة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، الخميس، هو 3891 حالة من ضمنهم 1004 حالات تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل، و287 حالة وفاة.


وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

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