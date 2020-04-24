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أحد العمال لـ أحمد موسى: "إحنا بنكح تراب"
الجمعة 24/أبريل/2020 - 04:07 ص
هدى عبدالرازق
قال الإعلامي أحمد موسى، إنه تحدث إلى أحد عمال اليومية الذي أكد له أن أوضاعهم صعبة جدا ولا يحتملون البقاء في المنزل أكثر من ذلك دون عمل؛ مرددا: "الراجل قالي إحنا بنكح تراب".
وأضاف "موسى"، خلال حلقة اليوم من برنامج "على مسئوليتي"؛ المذاع على فضائية "صدى البلد": "كل أرقام الإصابات متوقعة زي ما قال رئيس الحكومة؛ بس لو الأرقام زادت خلال شهر رمضان هيكون في إجراءات احترازية أكثر من ذلك لنستطيع أن نواجه فيروس كورونا"؛ مشيرا الي أن الإصابات في دول صغيرة مثل قطر 3 أضعاف مصر وذلك بفضل الله.
وأكد موسى، أن اليوم ظهرت رؤية جديدة وخارطة طريق التعامل مع فيروس كورونا المستجد الفترة المقبلة؛ مثنيا على اداء المهندس مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء الذي يقود الأزمة بمنتهي الاحترافية.
وأشار موسى، إلى أن المساجد مغلقة في رمضان مثل كل دول العالم الاسلامي؛ محذرا من التجمعات حتى ولو كانت صلاة التراويح التي تصبح حرام في حال الخروج عن قرارات الدولة_ حسب تصريحات المفتي.
وأوضح موسى، أن المواطن عليه مسئولية كبيرة بالبقاء في المنزل للوقاية من فيروس كورونا؛ مرددا: "حافظوا على بعض في رمضان وخليكوا متباعدين".
تعافي 69 شخصًا
وأعلنت وزارة الصحة والسكان، الخميس، عن خروج 69 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1004 حالات حتى يوم الخميس.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1334 حالة، من ضمنهم الـ 1004 متعافين.
تسجيل 232 حالة إصابة جديدة بكورونا
وأضاف أنه تم تسجيل 232 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم مصريون، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 11 حالة.
وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى يوم الخميس، هو 3891 حالة من ضمنهم 1004 حالات تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل، و287 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.
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