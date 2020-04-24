أحد العمال لـ أحمد موسى: "إحنا بنكح تراب"

قال الإعلامي أحمد موسى، إنه تحدث إلى أحد عمال اليومية الذي أكد له أن أوضاعهم صعبة جدا ولا يحتملون البقاء في المنزل أكثر من ذلك دون عمل؛ مرددا: "الراجل قالي إحنا بنكح تراب".





وأضاف "موسى"، خلال حلقة اليوم من برنامج "على مسئوليتي"؛ المذاع على فضائية "صدى البلد": "كل أرقام الإصابات متوقعة زي ما قال رئيس الحكومة؛ بس لو الأرقام زادت خلال شهر رمضان هيكون في إجراءات احترازية أكثر من ذلك لنستطيع أن نواجه فيروس كورونا"؛ مشيرا الي أن الإصابات في دول صغيرة مثل قطر 3 أضعاف مصر وذلك بفضل الله.





وأكد موسى، أن اليوم ظهرت رؤية جديدة وخارطة طريق التعامل مع فيروس كورونا المستجد الفترة المقبلة؛ مثنيا على اداء المهندس مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء الذي يقود الأزمة بمنتهي الاحترافية.





وأشار موسى، إلى أن المساجد مغلقة في رمضان مثل كل دول العالم الاسلامي؛ محذرا من التجمعات حتى ولو كانت صلاة التراويح التي تصبح حرام في حال الخروج عن قرارات الدولة_ حسب تصريحات المفتي.





وأوضح موسى، أن المواطن عليه مسئولية كبيرة بالبقاء في المنزل للوقاية من فيروس كورونا؛ مرددا: "حافظوا على بعض في رمضان وخليكوا متباعدين".



