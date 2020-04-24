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شاهد.. هل ينتقل كورونا عن طريق المأكولات والأطعمة؟

الجمعة 24/أبريل/2020 - 12:32 ص
أرشيفية
أرشيفية
أمنية فوزي
قال الدكتور حسين منصور، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، إنه لم يثبت حتى الآن انتقال فيروس كورونا عبر المأكولات والأطعمة.

وتابع "جبور"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي رامي رضوان، ببرنامج "مساء dmc"، المذاع على فضائية "دي إم سي": "علينا التأكد من تداول السلع بشكل سليم للوقاية من أي عدوى"، مؤكدًا أنه يجب أن يتم تطهير الأطعمة المغلفة من الخارج لضمان الوقاية من الأمراض.

وأضاف أنه يجب أن يتم تسخين الخبز قبل أكله لضمان سلامته، لافتًا إلى أنهم أخذوا عينات من اللحوم وقاموا بعمل تحليل كورونا لها، النتيجة صفر%، معلقًا: "ليس هناك احتمال أن تنتقل الكورونا عن طريق الطعام".

خروج 69 من المصابين
وأعلنت وزارة الصحة والسكان، الخميس، عن خروج 69 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1004 حالات حتى يوم الخميس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1334 حالة، من ضمنهم الـ 1004 متعافيين.

تسجيل 232 حالة إصابة جديدة بكورونا
وأضاف أنه تم تسجيل 232 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم مصريون، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 11 حالة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى يوم الخميس، هو 3891 حالة من ضمنهم 1004 حالات تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل، و287 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

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