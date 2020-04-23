الملك سلمان: نأمل في رمضان أن يرفع عنا كل بلاء

أعرب خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، عن آماله بأن تكون في رمضان بشارات الأمل والسلام الشعب السعودي وشعوب العالم، لرفع بلاء فيروس كورونا عن العالم.الم





جاء ذلك عبر تغريدة للملك سلمان، على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قال فيها: "نأمل أن تكون في رمضان بشارات الأمل والسلام لشعبنا وشعوب العالم".









وأضاف الملك سلمان قائلا: "نبتهل إلى الله في رمضان أن يرفع عنا وعن العالم كل بلاء".





وأكد الملك سلمان، في كلمة بمناسبة شهر رمضان، ألقاها وزير الإعلام المكلف وبثتها قناة "الإخبارية" السعودية، على ضرورة "مواصلة العمل الجاد في هذا الوقت الصعب والالتزام بالتعليمات".

وقال: "نعيش ظرفا بالغا أثر على البشرية كافة مع دخول شهر رمضان".

وشكر الملك سلمان "المرابطين والممارسين الصحيين ومنسوبي القطاعات العسكرية والأمنية"، مشيرا إلى اعتزازه "بما اتخذته المملكة من إجراءات احترازية للحد من انتشار كورونا".

وتابع خادم الحرمين الشريفين: "حريصون على خدمة المواطن والمقيم والمحافظة على سلامة الإنسان".

وأضاف الملك سلمان: "نتألم لعدم أداء صلاة الجماعة والتراويح في بيوت الله. تعليمات الشرع جعلت الحفاظ على الأنفس من أجّل المقاصد".





ودعا خادم الحرمين، بالشفاء لكل مريض والرحمة لمن لم يبلغ رمضان، مضيفًا: "نتشرف بما تفضل الله به علينا من خدمة لحرمين الشريفين".



وأردف الملك سلمان "حفظه الله" : " نتشرف بخدمة الحرمين ونؤدي حقها بإكرام وفادة ضيوف الرحمن، ونعتز بما اتخذته المملكة من إجراءات احترازية للحد من انتشار كورونا " .

وأعلنت المحكمة العليا في السعودية أن الجمعة هو غرة شهر رمضان المبارك.

ودعت المحكمة العليا في السعودية إلى تحري رؤية هلال شهر رمضان، مساء الخميس، والذي يوافق الثلاثين من شهر شعبان في التقويم الهجري، وإبلاغ أقرب محكمة ممن يراه بالعين المجردة أو بواسطة المناظير.

وأوضحت المحكمة في بيان سابق، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء السعودية (واس)، أنه "نظرا لما تضمنه قرار المحكمة العليا من أنه لم يثبت دخول شهر شعبان مساء يوم الثلاثاء التاسع والعشرين من شهر رجب رغم ترائيه، فإن المحكمة العليا بالمملكة العربية السعودية ترغب إلى عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة تحري رؤية هلال شهر رمضان المبارك مساء يوم الخميس الموافق للثلاثين من شهر شعبان، حسب تقويم أم القرى، التاسع والعشرين من شهر شعبان، حسب قرار المحكمة العليا المنوّه عنه".

كما طالبت "ممن يراه بالعين المجردة أو بواسطة المناظير إبلاغ أقرب محكمة إليه، وتسجيل شهادته، أو الاتصال بأقرب مركز لمساعدته في الوصول إلى أقرب محكمة".



