نهاية غامضة أصيبت ملامح عمرو عابد في "القمر آخر الدنيا"

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يستحوذ على الفنان عمرو عابد، رحلة البحث عن والدته في الأقسام والمستشفيات خلال أحداث مسلسل "القمر اخر الدنيا"



وأقترح الفنان مؤمن نور على شقيقته الفنانة "بشرى" أن تبحث عنها عن أقاربهم وسيدة تدعى "مديحة" وعندما قالت له سأذهب بمفردي، اقنعها بالذهاب لكي يجدون والدتهم.



وتنتهي الحلقة بشئ غامض حيث عندما كان الفنان عمرو عابد في سيارته قالت له فتاة "أزيك يا جلال"، لكن لم يتبين ملامحها وهو ما تسبب في صدمة حلت على وجه جلال.



وتدور أحداث مسلسل "القمر أخر الدنيا" في إطار اجتماعي حيث تختفى "الحاجة كريمة" دون سابق إنذار من حياة أبنائها الثلاثة الابن الأكبر أحمد ومعه شقيقة الأصغر جلال والأخت الوسطى دلال ليبدأ الأبناء رحلة بحث مكثفة فى كل مكان يحتمل وجود الأم به، وتقودهم رحلة البحث لزيارة كل معارفهم فى محافظات مصر المختلفة.



وشارك في بطولة هذا المسلسل كل من بشرى، أحمد كرارة، سميرة عبد العزيز، نجلاء بدر، مؤمن نور، هدى الاتربي، ثراء جبيل، مادلين طبر، عمرو عابد، ساندي علي، وأخرون، تأليف ثناء هاشم، إخراج تامر حمزة، إنتاج شيرين مجدي.