Advertisements

نهاية غامضة أصيبت ملامح عمرو عابد في "القمر آخر الدنيا"

الجمعة 24/أبريل/2020 - 12:29 ص
بوابة الفجر
روان هيثم
يستحوذ على الفنان عمرو عابد، رحلة البحث عن والدته في الأقسام والمستشفيات خلال أحداث مسلسل "القمر اخر الدنيا"

وأقترح الفنان مؤمن نور على شقيقته الفنانة "بشرى" أن تبحث عنها عن أقاربهم وسيدة تدعى "مديحة" وعندما قالت له سأذهب بمفردي، اقنعها بالذهاب لكي يجدون والدتهم.

وتنتهي الحلقة بشئ غامض حيث عندما كان الفنان عمرو عابد في سيارته قالت له فتاة "أزيك يا جلال"، لكن لم يتبين ملامحها وهو ما تسبب في صدمة حلت على وجه جلال.

وتدور أحداث مسلسل "القمر أخر الدنيا" في إطار اجتماعي حيث تختفى "الحاجة كريمة" دون سابق إنذار من حياة أبنائها الثلاثة الابن الأكبر أحمد ومعه شقيقة الأصغر جلال والأخت الوسطى دلال ليبدأ الأبناء رحلة بحث مكثفة فى كل مكان يحتمل وجود الأم به، وتقودهم رحلة البحث لزيارة كل معارفهم فى محافظات مصر المختلفة.

وشارك في بطولة هذا المسلسل كل من بشرى، أحمد كرارة، سميرة عبد العزيز، نجلاء بدر، مؤمن نور، هدى الاتربي، ثراء جبيل، مادلين طبر، عمرو عابد، ساندي علي، وأخرون، تأليف ثناء هاشم، إخراج تامر حمزة، إنتاج شيرين مجدي.

أخبار تهمك

قرار جديد من النيابة بشأن حنين حسام بطلة فيديو "الدولارات مقابل الكاميرات"

منذ حوالي 8 ساعات

فايلر يوافق على رحيل نجم الأهلي بشكل نهائي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الحكومة تُعلن مواعيد حظر التجوال في شهر رمضان

منذ حوالي 10 ساعة

مجلس الوزراء يكشف حقيقة فتح صالات الجيم في رمضان

منذ ساعتين و 40 دقيقة

تحذير عاجل من منظمة الصحة العالمية للمصريين

منذ ساعتين و 31 دقيقة

شيخ الأزهر: أهيب المسلمين بعدم الالتفات بالدعوات الشاذة عن علاقة الصوم بالكورونا (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. "الأطباء": لم ننتظر ذلك من الحكومة.. واستقالات عديدة في هذه الحالة

منذ حوالي 10 ساعات

الصحة: تسجيل أعلى معدل إصابة يومي بفيروس كورونا..و11 حالة وفاة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل| بأمر النائب العام.. حبس الطالبة حنين حسام 4 أيام

منذ يوم

بعد قليل.. رئيس مجلس الوزراء يصدر قرارات مهمة

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. مفاجآت في تحقيقات النيابة العامة مع الطالبة حنين حسام

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يضحي بصالح جمعة في صفقة تبادلية

منذ حوالي 7 ساعات

زيارات رسمية من شخصيات هامة أثناء تصوير مسلسل "الفتوة".. تعرف على التفاصيل

منذ 34 دقيقة

الزمالك يستهدف ضم نجم الأهلي السابق

منذ أقل من ساعة

مفاجأة صادمة بشأن طقس أول أيام رمضان

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. حبس "حنين حسام" بطلة فيديو "افتحي الكاميرا" بتهمة الإتجار في البشر

منذ يوم

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
10:39 م

تحذير عاجل من منظمة الصحة العالمية للمصريين

مجلس الوزراء يكشف حقيقة فتح صالات الجيم في رمضان

10:31 م

عاجل.. "الأطباء": لم ننتظر ذلك من الحكومة.. واستقالات عديدة في هذه الحالة

03:27 م

شيخ الأزهر: أهيب المسلمين بعدم الالتفات بالدعوات الشاذة عن علاقة الصوم بالكورونا (فيديو)

09:07 م

عاجل.. الحكومة تُعلن مواعيد حظر التجوال في شهر رمضان

03:04 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رمضان بالكورونا.. ضغوط من أهل السياحة لفتح المطاعم والكافيهات

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أستاذ "هارفارد" يضع 3 معادلات للسعادة

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: البلللوم