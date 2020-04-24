خبير إستراتيجي: مصر تتابع ما يحدث في ليبيا وتحركاتها محسوبة

قال اللواء محمد إبراهيم الدويري، الخبير الاستراتيجي، نائب المدير العام للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن ليبيا تمثل أحد أهم محاور دائرة الأمن القومي المباشر لمصر، لذلك هناك متابعة دقيقة وتفصيلية وتحركات محسوبة بدقة وتدخل فعال كلما كان الأمر ضروريا.





أضاف "الدويري"، خلال لقائه ببرنامج "التاسعة"، عبر التليفزيون المصري، مع الإعلامي وائل الإبراشي، أنه في ضوء تطور وتدهور الأوضاع في ليبيا لا بد أن نقول ما هي وجهة نظر مصر، حيث مصر ترى أن هناك عدة محاور لتحكم الوضع في ليبيا، موضحا أن مصر تتحرك حتى يكون هناك استقرار للدولة الليبية وتكون هناك دولة ليبية وطنية لها وضعيتها الإقليمية ووحدة الأراضي الليبية والسيادة الليبية.





وأوضح نائب المدير العام للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن كل التدخلات الأجنبية في ليبيا أثرت عليها تأثيرا سلبيا، مؤكدا أن مصر تدعم الجيش الوطني الليبي الذي يحارب الإرهاب والمرتزقة، كما أن هناك أهمية لتطبيق كل القرارات المتعلقة بحظر السلاح في ليبيا.





تطورات الأوضاع في ليبيا