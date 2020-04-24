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خبير إستراتيجي: مصر تتابع ما يحدث في ليبيا وتحركاتها محسوبة

الجمعة 24/أبريل/2020 - 02:13 ص
أرشيفية
أرشيفية
كـسـاب أحـمـد
قال اللواء محمد إبراهيم الدويري، الخبير الاستراتيجي، نائب المدير العام للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن ليبيا تمثل أحد أهم محاور دائرة الأمن القومي المباشر لمصر، لذلك هناك متابعة دقيقة وتفصيلية وتحركات محسوبة بدقة وتدخل فعال كلما كان الأمر ضروريا. 

أضاف "الدويري"، خلال لقائه ببرنامج "التاسعة"، عبر التليفزيون المصري، مع الإعلامي وائل الإبراشي، أنه في ضوء تطور وتدهور الأوضاع في ليبيا لا بد أن نقول ما هي وجهة نظر مصر، حيث مصر ترى أن هناك عدة محاور لتحكم الوضع في ليبيا، موضحا أن مصر تتحرك حتى يكون هناك استقرار للدولة الليبية وتكون هناك دولة ليبية وطنية لها وضعيتها الإقليمية ووحدة الأراضي الليبية والسيادة الليبية.  

وأوضح نائب المدير العام للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن كل التدخلات الأجنبية في ليبيا أثرت عليها تأثيرا سلبيا، مؤكدا أن مصر تدعم الجيش الوطني الليبي الذي يحارب الإرهاب والمرتزقة، كما أن هناك أهمية لتطبيق كل القرارات المتعلقة بحظر السلاح في ليبيا. 

تطورات الأوضاع في ليبيا
وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، إن تركيا تجند سوريين من أجل القتال في ليبيا عبر الابتزاز المالي، لافتا إلى أن الهدنة في ليبيا أصبحت من الماضي مع تكثيف عمليات نقل الإرهابيين من سوريا

 وأوضح "المسماري"، خلال تصريحاته لفضائية "سكاي نيوز عربية"، مساء الثلاثاء، أن الدفاعات الجوية للجيش الوطني الليبي أسقطت طائرات مسيرة وفرت غطاء جويا للميليشيات خلال هجومها على مدينة ترهونة.

وأشار إلى أن هجمات الميليشيات على مدينة ترهونة فشلت والجيش كبدها خسائر كبيرة.

ويذكر أن أعلن الجيش الليبي إسقاط طائرة تركية مُسيّرة في منطقة بوقرين الهيشة، بحسب بيان لشعبة الإعلام الحربي. 

وقالت شعبة الإعلام الحربي التابعة للجيش الليبي إن منصات الدفاع بالقوات المُسلحة العربية الليبية، أسقطت طائرة تركية مسيرة في منطقة بوقرين شرق مصراتة.

وأضافت الشعبة، في بيان، أن الجيش الليبي أسقط 77 طائرة تركية مسيرة منذ بدء التدخل التركي في الشأن الليبي.

وقال المتحدث باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري، إن تركيا لم توقف عملية إرسال المرتزقة ودعم الوفاق بطائرات وأسلحة وذخيرة، موضحا أن طائرات نقل المرتزقة السوريين تهبط بشكل يومي في طرابلس ومصراتة.

وحقق الجيش الليبي تقدمات تكتيكية كبيرة في محاور عين زارة وصلاح الدين وأبوسليم، وأسقط سلاح الجو الليبي، صباح اليوم، طائرة في الوشكة تختلف عن الطائرات التركية المتعارف عليها، لم يتم تحديد تبعيتها بعد.

وأكد أنه في يوم 17 أبريل قامت مجموعة طائرات تركية بتنفيذ محاكاة لعملية تدمير أهداف في ليبيا، شملت طائرات (إف 16) وطائرات تزود بالوقود.

واستغلت تركيا الهدنة الإنسانية لمكافحة وباء كورونا، وأرسلت عددا كبيرا من المرتزقة، بالإضافة للأسلحة والطائرات المسيرة، وترتكب الطائرات التركية المسيرة عددا من جرائم الحرب باستهداف المدنيين والقصف العشوائي للمنازل وغيرها.

كان الجيش الليبي أعلن مقتل نحو 1000 مرتزق سوري وأفريقي و50 عسكريا تركيا، وإصابة وأسر آخرين، إضافة إلى إسقاط أكثر من 74 طائرة تركية مسيرة منذ انطلاق عملية "طوفان الكرامة" لتحرير طرابلس من الإرهاب.

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