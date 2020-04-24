محمد إمام يروج لمسلسل "فلانتينو" لوالده الزعيم





وعلق على الصورة قائلا: "الزعيم حصريا على dmc فى رمضان".



مسلسل "فلانتينو"، تدور أحداثه حول “نور عبدالمجيد” الشهير بفالنتينو والذي يملك مدارس إنترناشيونال هو وزوجته؛ ولكن تدور بينهما بعض الخلافات طوال أحداث المسلسل ومن هنا تبدأ المغامرة والمفاجآت ، ويشارك في هذا العمل العديد من نجوم الفن منهم الزعيم عادل إمام، دلال عبدالعزيز، داليا البحيري، سليمان عيد، أحمد فريد، ومحمد كيلاني، المسلسل تأليف أيمن بهجت قمر، إخراج رامي إمام، إنتاج سينرجي للإنتاج.

روج الفنان محمد إمام، لمسلسل "فلانتينو" لوالده الزعيم عادل امام، الذي يخوض من خلاله السباق الرمضاني الحالي.ونشر إمام، البوستر الدعائي، لمسلسل" فلانتينو" عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"إنستجرام".