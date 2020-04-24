الصحة عن كسر رقم الـ200 في الإصابات بالكورونا: أصبنا باحباط

قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة، إن هناك مخاوف وحذر شديد فيما يتعلق بالإصابات فيروس كورونا، موضحًا أن الأسبوع الماضي كانت الأرقام كلها ثابتة وكنا في مرحلة "رقم الثبات".





وأشار "حسني" خلال لقائه ببرنامج "التاسعة"، عبر التليفزيون المصري، مع الإعلامي وائل الإبراشي، إلى أن انتشار المرض مسئولية المجتمع وعدد حالات الشفاء مسئولية الأطباء، موضحًا أننا أول مرة نكسر رقم الـ 200 في عدد الإصابات، معلقًا: "أنا أصيبت بإحباط شديد".





وأوضح رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة، أن المرض ينتشر في التجمعات وعن طريق الرذاذ لا الهواء.





تعافي 69 شخصا

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الخميس، عن خروج 69 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1004 حالات حتى يوم الخميس.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1334 حالة، من ضمنهم الـ 1004 متعافيين.





تسجيل 232 حالة إصابة جديدة بكورونا

وأضاف أنه تم تسجيل 232 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم مصريون، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 11 حالة.





وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى يوم الخميس، هو 3891 حالة من ضمنهم 1004 حالات تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل، و287 حالة وفاة.



