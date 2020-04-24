محافظ كفر الشيخ: عزل 600 أسرة بقرية الزعفران (فيديو)

قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إنه تم عزل جزء من قرية الزعفران مركز الحامول بكفر الشيخ بعد ظهور حالات 5 حالات مصابة بفيروس كورونا، وكان مصدر العدوى صاحب مقهى.





وأشار "نور الدين"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مساء الخميس، إلى أن أهالي القرية كانوا مرحبين بالعزل، وملتزمين بكافة الإجراءات الوقائية، مضيفا أنه تم التوسع في فحص المخالطين للحالات المصابة، موضحا أن الجزء الذي تم عزله من القرية به نحو 600 أسرة.





وأوضح محافظ كفر الشيخ، أنه تم توفير السلع الغذائية واسطوانات البوتاجاز لقرية الزعفران، فضلا عن القيام بعمليات تطهير وتعقيم مستمرة.



