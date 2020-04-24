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محافظ كفر الشيخ: عزل 600 أسرة بقرية الزعفران (فيديو)

الجمعة 24/أبريل/2020 - 03:27 ص
جمال نور الدين
جمال نور الدين
هدى عبدالرازق
قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إنه تم عزل جزء من قرية الزعفران مركز الحامول بكفر الشيخ بعد ظهور حالات 5 حالات مصابة بفيروس كورونا، وكان مصدر العدوى صاحب مقهى.

وأشار "نور الدين"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مساء الخميس، إلى أن أهالي القرية كانوا مرحبين بالعزل، وملتزمين بكافة الإجراءات الوقائية، مضيفا أنه تم التوسع في فحص المخالطين للحالات المصابة، موضحا أن الجزء الذي تم عزله من القرية به نحو 600 أسرة.

وأوضح محافظ كفر الشيخ، أنه تم توفير السلع الغذائية واسطوانات البوتاجاز لقرية الزعفران، فضلا عن القيام بعمليات تطهير وتعقيم مستمرة.

تعافي 69 شخصًا
أعلنت وزارة الصحة والسكان، الخميس، عن خروج 69 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1004 حالات حتى يوم الخميس. 

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1334 حالة، من ضمنهم الـ 1004 متعافين. 

تسجيل 232 حالة إصابة جديدة بكورونا 
وأضاف أنه تم تسجيل 232 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم مصريون، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 11 حالة. 

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية. 

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى يوم الخميس، هو 3891 حالة من ضمنهم 1004 حالات تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل، و287 حالة وفاة. 

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية. 

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