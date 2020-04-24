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مبابي ونيمار يثيران القلق في باريس سان جيرمان

الجمعة 24/أبريل/2020 - 12:26 ص
بوابة الفجر
عبدالقادر عرابي
ذكر تقرير إسباني اليوم، أن النجمين، نيمار وكيليان مبابي، يثيران القلق بشأن مستقبليهما داخل صفوف النادي الباريسي، خلال الموسم القادم.




وانتشرت تقارير صحفية عديدة في الآونة الأخيرة، بقرب رحيل نيمار لفريقه السابق برشلونة، بينما ربطت التقارير بين مبابي والإنضمام لريال مدريد.



وكشف برنامج " ألشيرنتيجو " الإسباني الشهير، أن النادي الباريسي قلق بشأن مغادرة النجمين معاً في فترة الإنتقالات الصيفية القادمة.



وأضاف البرنامج، أن نيمار يرفض تمديد تعاقده مع الفريق، والذي ينتهي في صيف 2022.


وتحاول إدارة النادي إغراء نيمار بكل السبل الممكنة، لمنع رحيله لريال مدريد، والذي يأمل في ضمه منذ فترة بعيدة.



على الجانب الآخر، يأمل نيمار في العودة لناديه السابق برشلونة، والذي سبق وأن حاول ضمه خلال الصيف الماضي دون جدوى.



ومن المتوقع أن يجدد برشلونة طلبه بشأن ضم نيمار في الصيف القادم، مستغلاً رغبة اللاعب في العودة.

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