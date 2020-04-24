Advertisements

مفاجأة صادمة بشأن طقس أول أيام رمضان

الجمعة 24/أبريل/2020 - 12:43 ص
أرشيفية
أرشيفية
أمنية فوزي
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا، يكشف عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة الموافق 24 إبريل 2020، وأول أيام شهر رمضان، على مدن ومحافظات مصر.
وجاءت حالة الطقس المتوقعة كالتالي:

القاهرة الكبرى
يسود طقس حار نهارًا، بارد ليلًا، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة، تصل لحد العاصفة على مناطق متفرقة، وأمطر خفيفة على مناطق متفرقة.

الوجه البحري
يسود طقس حار نهارًا، بارد ليلًا، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة، وأمطر خفيفة على مناطق متفرقة.

السواحل الشمالية الغربية
يسود طقس لطيف نهارًا، بارد ليلًا، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية، وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء
يسود طقس حار نهارًا، بارد ليلًا، والياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة تصل لحد العاصفة، وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر
يسود طقس حار نهارًا، لطيف ليلًا، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة قد تصل لحد العاصفة، واضطراب على خليج السويس والبحر الأحمر.

شمال الصعيد
يسود طقس شديد الحرارة نهارًا، لطيف ليلًا، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة تصل لحد العاصفة على مناطق متفرقة.

جنوب الصعيد
يسود طقس شديد الحرارة نهارًا، لطيف ليلًا، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة تصل لحد العاصفة على بعض المناطق.

وكانت حذرت الأرصاد الجوية في بيان عاجل من حالة الطقس أول يوم رمضان، حيث يسود طقس متقلب، مع ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة ورياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة تصل لحد العاصفة، مع تعرض بعض المناطق لأمطار خفيفة، مناشدة المواطنين بمتابعة النشرات الجوية وتوخي الحذر.

وأكدت الأرصاد الجوية أن القاهرة الكبرى والوجه البحري يتعرضان لعاصفة ترابيةن مع طقس حار وأجوء غير مستقرة في ساعات النهار، على أن يشهد طقس الليل برودة، ناصحة بعدم تخفيف الملابس نظرا لتقلبات الجو.

وأوضحت الأرصاد الجوية أن الرياح تنشط على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، وتكون مثيرة للرمال والأتربة تصل لحد العاصفة، مما تؤدى لاضطراب الملاحة على خليج السويس.

ويسود طقس الصعيد تقلبات جوية، وارتفاع حرارة وعاصفة ترابية، ويكون الطقس في الليل لطيف نسبيا.

وعن درجات الحرارة المتوقعة إليكم التالي:
القاهرة العظمى 35 درجة والصغرى 18 درجات
والإسكندرية العظمى 26 والصغرى 16 درجات
مطروح العظمى 22 درجة والصغرى 16 درجات
سوهاج العظمى 39 درجة والصغرى 21 درجات
قنا العظمى 40 درجة والصغرى 22 درجات
أسوان العظمى 41 درجة والصغرى 25 درجة
مفاجأة صادمة بشأن طقس أول أيام رمضان
مفاجأة صادمة بشأن طقس أول أيام رمضان

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

طقس اليوم طقس أول رمضان بوابة الفجر الفجر الطقس الجمعة الطقس الارصاد اليوم الارصاد الان الارصاد أول أيام رمضان أخبار

أخبار تهمك

بعد قليل.. رئيس مجلس الوزراء يصدر قرارات مهمة

منذ حوالي 16 ساعة

مجلس الوزراء يكشف حقيقة فتح صالات الجيم في رمضان

منذ ساعتين و 42 دقيقة

عاجل.. مفاجآت في تحقيقات النيابة العامة مع الطالبة حنين حسام

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. "الأطباء": لم ننتظر ذلك من الحكومة.. واستقالات عديدة في هذه الحالة

منذ حوالي 10 ساعات

فايلر يوافق على رحيل نجم الأهلي بشكل نهائي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل| بأمر النائب العام.. حبس الطالبة حنين حسام 4 أيام

منذ يوم

الزمالك يستهدف ضم نجم الأهلي السابق

منذ ساعة

عاجل.. حبس "حنين حسام" بطلة فيديو "افتحي الكاميرا" بتهمة الإتجار في البشر

منذ يوم

شيخ الأزهر: أهيب المسلمين بعدم الالتفات بالدعوات الشاذة عن علاقة الصوم بالكورونا (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة صادمة بشأن طقس أول أيام رمضان

منذ نصف ساعة

تحذير عاجل من منظمة الصحة العالمية للمصريين

منذ ساعتين و 33 دقيقة

قرار جديد من النيابة بشأن حنين حسام بطلة فيديو "الدولارات مقابل الكاميرات"

منذ حوالي 8 ساعات

الصحة: تسجيل أعلى معدل إصابة يومي بفيروس كورونا..و11 حالة وفاة

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يضحي بصالح جمعة في صفقة تبادلية

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. الحكومة تُعلن مواعيد حظر التجوال في شهر رمضان

منذ حوالي 10 ساعة

زيارات رسمية من شخصيات هامة أثناء تصوير مسلسل "الفتوة".. تعرف على التفاصيل

منذ 37 دقيقة

موضوعات متعلقة

أمطار وأتربة.. الأرصاد تصدر بيانا عن طقس الغد

رياح وأمطار وعواصف.. تحذيرات عاجلة من الأرصاد

"رياح تصل إلى حد العاصفة وأمطار".. تعرف على طقس الثلاثاء

بيان مهم من الأرصاد بشأن طقس اليوم الثلاثاء

سبب ظهور رائحة "الفل والياسمين".. الأرصاد تحذر من طقس اليوم

أمطار وشبورة.. الأرصاد تصدر بيانا عن طقس غدا الأربعاء

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
10:39 م

تحذير عاجل من منظمة الصحة العالمية للمصريين

مجلس الوزراء يكشف حقيقة فتح صالات الجيم في رمضان

10:31 م

عاجل.. "الأطباء": لم ننتظر ذلك من الحكومة.. واستقالات عديدة في هذه الحالة

03:27 م

شيخ الأزهر: أهيب المسلمين بعدم الالتفات بالدعوات الشاذة عن علاقة الصوم بالكورونا (فيديو)

09:07 م

عاجل.. الحكومة تُعلن مواعيد حظر التجوال في شهر رمضان

03:04 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رمضان بالكورونا.. ضغوط من أهل السياحة لفتح المطاعم والكافيهات

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أستاذ "هارفارد" يضع 3 معادلات للسعادة

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: البلللوم