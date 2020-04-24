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نجم مانشستر سيتي يرغب في اللعب بجوار رونالدو

الجمعة 24/أبريل/2020 - 12:31 ص
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
يرغب البلجيكي كيفين دي بروين لاعب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، في اللعب بجوار البرتغالي لاعب يوفنتوس الإيطالي.

وتحدث دي بروين مع لاعب ليفربول السابق، جيمي ريدناب، والذي بدوره أكد عن تمنيه لرؤيه البلجيكي بجانب كل من إنيستا وتشافي.

وأضاف دي بروين:" أود مزاملة كريستيانو رونالدو لاعب يوفنوس، وتيري هنري مدربه السابق في بلجيكا".

وتابع:" أريد لاعبا سريعا يمكنه الدخول إلى العمق، لذلك لن أجد سوى كريستيانو رونالدو".

ورد ريدناب على دي بروين، قائلا:" كريستيانو رونالدو سيحب عرضيات دي بروين".

وأتم:" إذا أرسلت كرة عرضية بارتفاع ثلاثة أمتار، متأكد بأن كريستيانو رونالدو سيلحق بها".

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