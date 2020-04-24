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شيكو يشارك جمهورة فرحة تصدر مسلسل"اللعبة" الأكثر بحثا على جوجل

الجمعة 24/أبريل/2020 - 01:00 ص
بوابة الفجر
سيدة صادق

نشر الفنان شيكو، صورة خاصة بمسلسل "اللعبة" تفيد بتصدر المسلسل قائمة الأكثر بحثاً علي جوجل وذلك عبر صفحتة الشخصية في موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

وعلق "شيكو"علي الصورة قائلاً: "الحمد لله" في مشاركةمنه  لجمهوره ومحبيه فرحة تصدر مسلسلة "اللعبة" الأكثر بحثا على محرك البحث الشهير.

يشار إلي أن مسلسل اللعبة مسلسل كوميدي لذيذ، يذاع يومياً علي قناة "mbcمصر" الساعة السابعة والنصف مسائاً وبدأ عرض المسلسل قبل شهر رمضان ببضعة أيام "

يذكر أن مسلسل "اللعبة" تدور أحداثة حول شخصية مدير فندق يدعى "وسيم" يتعرض خلال عمله للعديد من المواقف الكوميدية مع جهات سياحية وغيرها

مسلسل "اللعبة" بطولة هشام ماجد شيكو، مي كساب، أحمد فتحي، محمد ثروت، سامي مغاوري، محمد سلام، عارفة عبدالرسول، ميرنا جميل، دعاء مصطفى رجب، سعد المختار، بيومي فؤاد، محمد أوتاكا، ياسر الطوبجي.

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