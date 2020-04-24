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تحذيرات جديدة من "الصحة العالمية" للمصريين بشأن كورونا
الجمعة 24/أبريل/2020 - 09:10 ص
أمنية فوزي
قال الدكتور جون جبور، ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر: إن البعد الجسدي والنظافة من أهم إجراءات الوقاية، محذرًا المصريين، من أنه إذا لم يلتزم المواطن المصري سيتم تشديد الإجراءات من قبل الدول.
وتابع أنه "علينا أن نلتزم بإجراءات البعد الاجتماعي خلال شهر رمضان، ويجب أن يكون هناك تضامن وتكافل بين كافة أفراد المجتمع"، مستكملًا: "نحاول أن تستمر دورة الحياة في مصر بشكل أشبه بالطبيعي، وليس طبيعي بشكل كامل؛ حتى تحافظ الدولة على نفسها".
وأضاف "جبور"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي رامي رضوان، ببرنامج "مساء dmc"، المذاع على فضائية "دي إم سي"، أن هناك عدد كبير من الدول مشاركة في التجارب السريرية والإكلينيكية في علاج فيروس كورونا.
وأورد أن "اللقاح يستغرق وقتًا بسبب تغير سلالات الفيروسات، والوصول للقاح ليس بالشيء الهين، وهذا ما نفعله مع الأنفلونزا كل عام، طريق الوصول للقاح لسه طويل".
تعافي 1004 مصابين بكورونا
وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، الخميس، خروج 69 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1004 حالات حتى اليوم.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1334 حالة، من ضمنهم الـ 1004 متعافيين.
تسجيل 232 حالة إصابة جديدة بكورونا ووفاة 11
وأضاف أنه تم تسجيل 232 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم مصريون، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 11 حالة.
وقال: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
إجمالي المصابين بكورونا 3891 حالة
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس، الخميس، هو 3891 حالة من ضمنهم 1004 حالات تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل، و287 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.
وتم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.
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