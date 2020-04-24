رمضان من داخل مستشفى العزل بكفر الزيات.. زينة وفوانيس (صور)

بدأ عدد كبير من العاملين بمستشفى العزل بكفر الزيات، منذ مساء أمس الخميس، في تزيين المستشفى استعداد لشهر رمضان، حيث علقوا الزينة والفوانيس داخل أروقة المستشفى لدعم الحالة النفسية للمرضى.





ووفرت إدارة مستشفى الحجر الصحي بكفر الزيات "فوانيس رمضان" بأحجام مختلفة وتركيب زينة رمضان داخل أروقة المستشفى والطرقات المؤدية للغرف، كما نظمت الممرضات فقرات احتفالية وغنائية للأطفال المصابين الذين يتلقون العلاج داخل المستشفى على أغنية "حالو.. ياحالو" في محاولة للترفيه والتخفيف عنهم وتوزيع بعض الفوانيس ولعب الأطفال عليهم تزامنا مع شهر رمضان الكريم.





وقال مصدر طبي بمستشفى الحجر الصحي بكفر الزيات، إنه لا يجوز الصيام لمرضى كورونا المتواجدين في المستشفى بسبب حالتهم المرضية، خاصة أن المرضى يتعاطون أدوية في مواقيت محددة.





الجدير بالذكر أن طاقم العاملين في مستشفى العزل بكفر الزيات، نظموا في الأسابيع الماضية عدة فعاليات، منها توزيع لعب للأطفال الموجودين في المستشفى وإقامة عدة احتفالات لرفع الروح المعنوية للمرضى.





تعافي 69 شخصًا

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، الخميس، عن خروج 69 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1004 حالات حتى يوم الخميس.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1334 حالة، من ضمنهم الـ 1004 متعافين.





تسجيل 232 حالة إصابة جديدة بكورونا

وأضاف أنه تم تسجيل 232 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم مصريون، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 11 حالة.





وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى يوم الخميس، هو 3891 حالة من ضمنهم 1004 حالات تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل، و287 حالة وفاة.



