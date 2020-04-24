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حمدي الميرغني يحتفل بعيد زواجه.. وهذا ماقالته له إسراء عبد الفتاح (صورة)

الجمعة 24/أبريل/2020 - 01:43 ص
بوابة الفجر
أماني سلام

احتفل الفنان حمدي الميرغني، بعيد زواجه على الفنانة إسراء عبد الفتاح، موجهًا لها رسالة خاصة.


ونشر الميرغني، صورة من حفل كتاب الكتاب، عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام" حيث علق قائلُا: "أول يوم في شهر رمضان هو نفس تاريخ كتاب كتابي علي حبيبتي كل سنه وانتي جنبي يا مراتي وبنتي وسندي".

بينما ردت عليه زوجتة إسراء عبد الفتاح، قائلة "كل سنة وإنت حبيبي".

يشار إلي أن حمدي الميرغني، تزوج إسراء عبد الفتاح، في عام 2017،بعد قصة حب طويلة، وأنجب بنت تدعي تمار.

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