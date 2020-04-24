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تعرف على مواعيد صلاة الفجر في أول أيام رمضان

الجمعة 24/أبريل/2020 - 01:19 ص
أرشيفية
أرشيفية
الفجر
يوافق اليوم الجمعة، أول أيام شهر رمضان المعظم، ويتكسب موعد صلاة الفجر في أيام الشهر المبارك أهمية خاصة، نظرا لمواعيد الصوم والسحور.

وتنشر لكم بوابة الفجر موعد آذان الفجر اليوم الجمعة أول ايام شهر رمضان المعظم، في مختلف محافظات الجمهورية، وهي كالتالي:
القاهرة في تمام الساعة 3:45 

الأسكندرية في تمام الساعة 3:47

المنصورة في تمام الساعة 3:42

المحلة في تمام الساعة 3:44

قنا في تمام الساعة 3:49

أسوان في تمام الساعة 3:52

السيسي يهنئ الشعب المصري
وفي وقت سابق، هنأ الرئيس عبدالفتاح السيسي، الشعب المصري، بحلول شهر رمضان المبارك.

وقال، عبر صفحته الرسمية على "الفيسبوك": "أتقدم بخالص التهنئة لشعب مصر العظيم أعاده الله علينا وعلى الشعوب العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات".

وتابع السيسي: "يأتي شهر رمضان المبارك هذا العام في ظل حالة فريدة من التكاتف والتلاحم نعيشها جميعًا ونتضرع فيها إلى الله سبحانه وتعالي أن يحفظ بلدنا وشعبها العظيم ويمنحنا القدرة على مواجهة المخاطر والتحديات، حفظ الله مصر والمصريين وسائر شعوب الأرض.

إجراءات احترازية في شهر رمضان
وأعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مجموعة من الإجراءات الاحترازية ليتم تطبيقها خلال شهر رمضان المبارك، للحد من تفشى فيروس كورونا المستجد. 

وأكد مدبولي، خلال مؤتمر صحفي عقده بمقر مجلس الوزراء، يوم الخميس، أن الحكومة قررت أن يبدأ حظر التجول في الشوارع يوميًا من التاسعة مساء بدلا من الثامنة حتى السادسة صباحًا.

وأوضح أنه سيتم فتح المحلات والمراكز التجارية طوال أيام الأسبوع حتى الخامسة مساء، فضلا عن اقتصار عمل محلات تقديم الطعام على خدمة "الدليفري" أو شراء الطعام فقط.

وقال إن الحكومة قررت إعادة العمل بعدد من الخدمات اعتبارا من الأسبوع القادم فيما يخص الشهر العقارى وجلسات إعلام الوراثة بالمحاكم، واعتبارا من الأسبوع القادم سيتم السماح بترخيص المركبات الجديدة لدعم صناعة السيارات. 

وذكر رئيس الوزراء، خلال المؤتمر، أن الحكومة ستعلن خلال الأيام المقبلة عن جداول امتحانات الطلاب المقرر عقد امتحاناتهم، منوهًا إلى أن الحكومة تدرس إمكانية عودة السياحة الداخلية لدعم قطاع السياحة خلال الفترة المقبلة. 

وأشار إلى أنه سيتم التعامل بشكل صارم مع من يخالف الإجراءات الاحترازية التي تضعها الدولة لمواجهة كورونا. 

ولفت إلى أن الأعداد المصابة بفيروس كورونا خلال الفترة المقبلة ستستمر في الزيادة، ومن الوارد أن تزيد عن 200 إصابة يوميًا، ولكن الحكومة قادرة على التعامل مع هذه الأعداد.

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