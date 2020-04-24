تعرف على أحدث مستجدات فيروس كورونا في إيطاليا

تعتبر إيطاليا على رأس قائمة الدول الأوروبية تسجيلًا لحالات الوفاة بسبب فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وتتصدر أيضًا الدول التي عانت من فيروس كورونا لفترة طويلة، ويوضح الخبراء أن هذا يرجع إلى تأخر إيطاليا في اتخاذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا والتزام المواطنين منذ البداية حتى لا يتفاقم الأمر، ما جعل السيطرة على فيروس كورونا في إيطاليا أمرا صعبًا.





وتستعرض " الفجر " مستجدات فيروس كورونا في إيطاليا في السطور التالية.





- عدد الإصابات والوفيات في إيطاليا:

حتى يوم الخميس 23 إبريل سجلت إيطاليا 464 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا بينما بلغت عدد حالات الإصابة المؤكدة 2664 حالة، ووصل إجمالي عدد حالات الإصابات المؤكدة في إيطاليا بفيروس كورونا 189 ألف و973 حالة بينما تم تسجيل حالات الشفاء في إيطاليا 57 و776حالة ووصلت عدد الوفيات بكورونا في إيطاليا 25 ألف و549 وفاة.





- وصول 300 طبيب وممرض أجنبي لإيطاليا للمساعدة في مواجهة كورونا:

وقد أعلن لويجي دي مايو وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي وصول 300 طبيب وممرض أجنبي إلى إيطاليا من الخارج لمساندة ودعم إيطاليا في أزمة تفشي فيروس كورونا.





ونشر "دي مايو" على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بيان قال فيه: "إن الأطباء والممرضات والأخصائيين الاجتماعيين والعاملين في المجال الصحي يقومون بورديات عمل قاسية في هذه الأسابيع لإنقاذ الأرواح، ويستريح هؤلاء الأشخاص بضع ساعات كل ليلة، لأنه على الرغم من انخفاض عدد الإصابات في الأيام القليلة الماضية إلا أنه لا يزال هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به".





وتابع: "لدعم العاملين في مستشفياتنا نقوم باستقدام العاملين في مجال الرعاية الصحية من الخارج، وحتى الآن يساعدنا أكثر من 330 طبيبا وممرضا تم إرسالهم من دول أجنبية لدعم كوادرنا البيضاء".





وأضاف دي مايو: "العديد من المستشفيات الميدانية المرسلة إلينا من الخارج بإمكانها استيعاب أكثر من ألف مريض" بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء آكي الإيطالية.





- لأول مرة في إيطاليا تجاوز عدد أجهزة التنفس عدد المصابين:

وأوضح دومينيكو أركوري، المفوض السامي لشئون الطوارئ والتي تختص بمكافحة فيروس كورونا أن إيطاليا منذ تفشي فيروس كورونا لديها لأول مرة عددا من أجهزة التنفس أكثر من عدد المصابين بالفيروس والتي تتواجد في غرف العناية المركزة في المستشفيات في إيطاليا.





وأكد "أركوري"، أن هذا سيحفز كثيرا من هم في الصفوف الأمامية لمواجهة فيروس كورونا ويجعلهم قادرين بشكل كبير على احتواء الوباء لافتا إلى وجود 2500 مريض تجري لهم عمليات رعاية مكثفة بسبب إصابتهم بكورونا.



