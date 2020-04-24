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دانيا توضح مفهوم الشرف الحقيقي وباسم يتزوج بعد قتله زوجته.. أحداث أولى حلقات "بردانة أنا2"

الجمعة 24/أبريل/2020 - 01:58 ص
بوابة الفجر
لمياء علي

انطلقت مساء أمس الخميس الحلقة الأولى من الموسم الثاني للمسلسل اللبناني بردانة أنا وذلك عبر فضائية MTV اللبنانية.

بدأت الحلقة بتغيب النقيب زياد حرب والذي يجسد شخصيته الفنان اللبناني وسام حنا ومعه دانيا وتجسدها النجمة كارين رزق الله، لمدة يومين، وذلك بعدما قررا أن يقضيا وقتهما سويًا بعيدًا عن الجميع.

وتتوفى والدة غنوة وهي الفتاة التي تحب زياد ولكنه لايبادلها ذات الشعور لأنه يعشق دانيا، وتحاول غنوة الوصول إلى زياد لتستنجد به وتتفاجأ بغلق هاتفه وتعلم أنه مع حبيبته الأخرى، وتنهار بسبب فقدانها لوالدتها وتقرر أن تنتقم وتعيد زياد لها مرة أخرى.

وعندما ترجع دانيا لمنزلها، تواجه مشادة كلامية بينها وبين والدتها بسبب غيابها عن المنزل ومكوثها مع زياد في مكان لوحدهما ليومين وتخبرها بأن هذه التصرفات غير أخلاقية، لترد عليها دانيا بأن الشرف لاعلاقة له بالمفهوم الدارج في المجتمعات العربية وأن الشرف يتمثل في عدم إهانة وتعنيف وضرب المرأة على يد الرجل الذي ترتبط به، وتذكر دانيا والدتها بحادثة شقيقتها والتي توفيت على يد زوجها المجرم باسم ويجسد شخصيته النجم بديع بو شقرا لتقول لها "هل الشرف هو أن تموت أختي على يد زوجها".

وتتصاعد الأحداث خلال الحلقة، ويقرر باسم الزواج للمرة الثانية بفتاة قاصر تبلغ من العمر 16 عام فقط، وتشعر والدته بالقلق على العروس الجديدة بسبب أن نجلها رجل عنيف وقد سبق له الزواج من سيدة وانتهى بالقتل.

وياتي آخر مشهد بالحلقة، لتتواجه دانيا مع شادي ويعاتبها على غيابها مع زياد طوال هذه الأيام ويلمح بأنها قد فرطت في عرضها بكلمات جارحة، لتنتهي الأحداث بوقوف دانيا استعدادًا لرد فعل قوي تجاهه.

وكان مسلسل “بردانة انا” قد بدأ عرضه قبل احداث 17 تشرين الأول، وبعد عرض عدة حلقات منه ارتأت المحطة ان توقفه بسبب النقل المباشر للمظاهرات التي عمّت الشوارع حينها.

العمل يلعب بطولته كارين رزقالله، بديع ابو شقرا، رولا حمادة، وسام حنا، جوزيف بونصار وغيرهم، كتابة كلوديا مارشيليان اخراج نديم مهنا. واختيار الفنانة ماريتا الحلاني لغناء الشارة التي هي من كلمات نزار فرنسيس، الحان وتوزيع جاد الرحباني.

يعالج “بردانة أنا” قضية العنف ضد المرأة، حيث تظهر كارين رزق الله في شخصيتين الأولى “حنين” تتوفى بعدما تفننّ “باسم” (بديع ابو شقرا) بتعذيبها والاتصال بشقيقتها التوأم “دانيا” – أي كارين رزق الله أيضاً – وطلب منها ان تأتي الى بيت شقيقتها لتشهد على موتها.

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