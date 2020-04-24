خبر سار لجماهير ريال مدريد بشأن بوجبا

اقترب فريق ريال مدريد الإسباني من التعاقد مع الدولي الفرنسي بول بوجبا، لاعب خط وسط فريق مانشستر يونايتد خلال الفترة المقبلة.





حيث يعتبر مصير بوجبا مع الشياطين الحمر على المحك، في ظل رغبة اللاعب لمغادرة مانشستر يونايتد خلال الفترة المقبلة.





وبحسب صحيفة " Sport Mediaset " الإيطالية، فإن بوجبا لن يعود إلى يوفنتوس في حاله رحيله عن مانشستر يونايتد.





وتابعت الصحيفة، أن ريال مدريد هو الأقرب لضم بوجبا، خاصه أن الفرنسي زين الدين زيدان يرغب في ضم اللاعب.



