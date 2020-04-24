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بعد عرض أولى حلقات الموسم الثاني من "بردانة أنا".. كارين رزق الله تجتاح تويتر

الجمعة 24/أبريل/2020 - 02:15 ص
بوابة الفجر
لمياء علي

انطلقت مساء أمس الخميس الحلقة الأولى من الموسم الثاني للمسلسل اللبناني بردانة أنا وذلك عبر فضائية MTV اللبنانية.

وتصدرت الفنانة كارين رزق الله موقع تدوين التغريدات القصيرة تويتر بعدما أشاد الجمهور ببراعتها في تجسيد شخصية دانيا الفتاة المتحررة القوية والتي تطالب بعدم استخدام العنف في التعامل مع كل إمرأة.

وتفاعل الجمهور مع أحداث الحلقة وجاءت التعليقات كالتالي "رمضان ما بيصير بدون كارين رزق الله"، حلقة بكرا هتكون قوية، ‏يلا فوق كل الصفات اكتشفو دانيا الغيورة، ‏براڤو خلي هوا الحرية يلفح بلبنان. شرف البنت مش اذا عاشرت شب قبل الزواج شرف البنت انها ما تنهان وتنضرب من قبل أهلها أو زوجها وهني يلي بكونوا من دون شرف أخلاقي".

وكان مسلسل “بردانة انا” قد بدأ عرضه قبل احداث 17 تشرين الأول، وبعد عرض عدة حلقات منه ارتأت المحطة ان توقفه بسبب النقل المباشر للمظاهرات التي عمّت الشوارع حينها.

العمل يلعب بطولته كارين رزقالله، بديع ابو شقرا، رولا حمادة، وسام حنا، جوزيف بونصار وغيرهم، كتابة كلوديا مارشيليان اخراج نديم مهنا. واختيار الفنانة ماريتا الحلاني لغناء الشارة التي هي من كلمات نزار فرنسيس، الحان وتوزيع جاد الرحباني.

يعالج “بردانة أنا” قضية العنف ضد المرأة، حيث تظهر كارين رزق الله في شخصيتين الأولى “حنين” تتوفى بعدما تفننّ “باسم” (بديع ابو شقرا) بتعذيبها والاتصال بشقيقتها التوأم “دانيا” – أي كارين رزق الله أيضاً – وطلب منها ان تأتي الى بيت شقيقتها لتشهد على موتها.


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