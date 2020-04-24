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هكذا هنأ الفنانون مصر والأمة الإسلامية بحلول شهر رمضان

الجمعة 24/أبريل/2020 - 02:38 ص
بوابة الفجر

حرص العديد من النجوم على تهنئة الأمة الإسلامية بحلول شهر رمضان المبارك، متمنين أن ينتهي الوباء من العالم.

ويرصد "الفجر الفني" كيف هنئ الفنانين الأمة الإسلامية بشهر رمضان


شريهان
نشرت الفنانة شريهان، مقطع فيديو عبر حساباتها على السوشيال ميديا من الفوازير التي كانت تقدمها.

وعلقت: "اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والسلام والعون على الصلاة والصيام وتلاوة القرآن، اللهم سلمنا لرمضان وسلمه لنا وتسلمه منا متقبلا يارب العالمين".


كارول سماحة
قالت عبر حساباتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي: "أتمنى للجميع شهر مبارك و صوم مقبول، و دايما مجموعين عالمحبة  #رمضان_كريم

أصالة
ونشرت أصالة، عبر السوشيال ميديا، صورة لها مع عائلتها قائلة: "رمضان كريم من أسرتى لكم جميعا".


أحلام
ونشرت الفنانة الإماراتية أحلام، صورة وهي ترتدي الحجاب، وكتبت" الشهر عليكم مبارك عساكم من عواده رمضان انتوا في القلب لو ما تجمعنا خلينا في البيت عشان الاوقات الحلوه ترجع كورونا.. خليك بالبيت رمضان مبارك رمضان كريم"


خالد النبوي
وكتب خالد النبوي، عبر حساباته عبر السوشيال ميديا: "رمضان كريم كل سنة وانتوا طيبين وبصحة وسلامة".


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