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حمدي يطلب حسم موقفه مع الأهلي
الجمعة 24/أبريل/2020 - 02:01 ص
حسام مجدي
طلب واحد من نجوم النادي الأهلي خلال الساعات القليلة الماضية من النادي حسم موقفه النهائي.
وتواصل عمار حمدي لاعب الأهلي المعار لصفوف طلائع الجيش مع إدارة النادي لمعرفة موقفه النهائي من العودة مرة أخرى أو الاستمرار مع الطلائع.
وكان نادي طلائع الجيش قد أظهر رغبة في تجديد إعارة عمار حمدي مع النادي لموسم اخر.
يذكر أن عمار حمدي كان قد انضم لصفوف نادي طلائع الجيش خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري.