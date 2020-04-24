حمدي يطلب حسم موقفه مع الأهلي

طلب واحد من نجوم النادي الأهلي خلال الساعات القليلة الماضية من النادي حسم موقفه النهائي.





وتواصل عمار حمدي لاعب الأهلي المعار لصفوف طلائع الجيش مع إدارة النادي لمعرفة موقفه النهائي من العودة مرة أخرى أو الاستمرار مع الطلائع.





وكان نادي طلائع الجيش قد أظهر رغبة في تجديد إعارة عمار حمدي مع النادي لموسم اخر.



