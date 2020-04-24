Advertisements

حمدي يطلب حسم موقفه مع الأهلي

الجمعة 24/أبريل/2020 - 02:01 ص
بوابة الفجر
حسام مجدي
طلب واحد من نجوم النادي الأهلي خلال الساعات القليلة الماضية من النادي حسم موقفه النهائي.

وتواصل عمار حمدي لاعب الأهلي المعار لصفوف طلائع الجيش مع إدارة النادي لمعرفة موقفه النهائي من العودة مرة أخرى أو الاستمرار مع الطلائع.

وكان نادي طلائع الجيش قد أظهر رغبة في تجديد إعارة عمار حمدي مع النادي لموسم اخر.

يذكر أن عمار حمدي كان قد انضم لصفوف نادي طلائع الجيش خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري.

أخبار تهمك

قرار جديد من النيابة بشأن حنين حسام بطلة فيديو "الدولارات مقابل الكاميرات"

منذ حوالي 10 ساعات

حمدي الميرغني يحتفل بعيد زواجه.. وهذا ماقالته له إسراء عبد الفتاح (صورة)

منذ ساعة

عاجل.. مفاجآت في تحقيقات النيابة العامة مع الطالبة حنين حسام

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. حبس "حنين حسام" بطلة فيديو "افتحي الكاميرا" بتهمة الإتجار في البشر

منذ يوم

شيخ الأزهر: أهيب المسلمين بعدم الالتفات بالدعوات الشاذة عن علاقة الصوم بالكورونا (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

الصحة: تسجيل أعلى معدل إصابة يومي بفيروس كورونا..و11 حالة وفاة

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. "الأطباء": لم ننتظر ذلك من الحكومة.. واستقالات عديدة في هذه الحالة

منذ حوالي 11 ساعة

خبير إستراتيجي: مصر تتابع ما يحدث في ليبيا وتحركاتها محسوبة

منذ نصف ساعة

مجلس الوزراء يكشف حقيقة فتح صالات الجيم في رمضان

منذ حوالي 4 ساعات

هاني الناظر يؤكد: ارتفاع درجات الحرارة يؤثر على فيروس كورونا

منذ ساعة و نصف

الصحة عن كسر رقم الـ200 في الإصابات بالكورونا: أصبنا باحباط

منذ ساعة و 13 دقيقة

تحذير عاجل من منظمة الصحة العالمية للمصريين

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة صادمة بشأن طقس أول أيام رمضان

منذ ساعتين

عاجل.. الحكومة تُعلن مواعيد حظر التجوال في شهر رمضان

منذ حوالي 12 ساعة

بعد قليل.. رئيس مجلس الوزراء يصدر قرارات مهمة

منذ حوالي 17 ساعة

تعرف على مواعيد صلاة الفجر في أول أيام رمضان

منذ ساعة و 23 دقيقة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
10:39 م

تحذير عاجل من منظمة الصحة العالمية للمصريين

مجلس الوزراء يكشف حقيقة فتح صالات الجيم في رمضان

10:31 م

عاجل.. "الأطباء": لم ننتظر ذلك من الحكومة.. واستقالات عديدة في هذه الحالة

03:27 م

شيخ الأزهر: أهيب المسلمين بعدم الالتفات بالدعوات الشاذة عن علاقة الصوم بالكورونا (فيديو)

09:07 م

عاجل.. الحكومة تُعلن مواعيد حظر التجوال في شهر رمضان

03:04 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رمضان بالكورونا.. ضغوط من أهل السياحة لفتح المطاعم والكافيهات

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أستاذ "هارفارد" يضع 3 معادلات للسعادة

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: البلللوم